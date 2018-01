New England à un pas du Super Bowl, Atlanta au tapis

New England n'a pas fait de détails face à Tennessee (35-14) samedi et n'est plus qu'à une victoire d'une dixième participation au Super Bowl. Les Patriots, vainqueurs du dernier Super Bowl, leur cinquième titre suprême en quinze ans, ont surclassé les Titans. Ils ont pourtant mal débuté la rencontre du 2e tour des play-offs, en concédant un touchdown en fin de première période. Mais leur emblématique quarterback Tom Brady a rapidement repris les choses en mains et trouvé James White dès le début du 2e quart-temps pour égaliser.

Les Pats ont assommé leurs adversaires avec deux autres touchdowns avant la pause et rallié les vestiaires avec 14 points d'avance (21-7). Ils ont ajouté un touchdown dans chacune des deux dernières périodes face à une équipe de Tennessee démoralisé, à l'image de son quarterback Marcus Mariota perturbé par une blessure à une cuisse survenue en 1re période.

Brady, seul quarterback dans l'histoire à avoir remporté cinq Super Bowls, a fini la rencontre avec trois passes de touchdown et 35 passes réussies sur 53 tentées. En finale de conférence le week-end prochain, les Patriots défieront Pittsburgh ou Jacksonville, opposés dimanche. Ils sont déjà assurés quoi qu'il arrive de ne pas retrouver, le 4 février à Minneapolis pour le Super Bowl, Atlanta qu'ils avaient affronté pour le titre en 2017. Les Falcons qui avaient compté en février 2017 jusqu'à 25 points d'avance face aux Patriots avant de s'effondrer (34-28 en prolongation), se sont inclinés 15-10 face aux inattendus Philadelphie Eagles.