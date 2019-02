Colin Kaepernick et la NFL, la réconciliation

Alors que le quarterback poursuivait la NFL en justice, Colin Kaepernick a trouvé un accord avec la Ligue ont annoncé les avocats du joueur. Le quarterback et son ancien coéquipier Eric Reid accusaient la NFL et les 32 propriétaires d'équipes d'entente pour les empêcher de poursuivre leur carrière.

Depuis qu'il a lancé ce mouvement de protestation, en posant un genou à terre lors de l'hymne américain joué avant les rencontres du Championnat NFL, Kaepernick n'a, en effet, pas retrouvé d'équipe à l'expiration de son contrat avec les San Francisco 49ers en mars 2017.

Reid, l'un des premiers à rejoindre Kaepernick dans son combat contre les violences policières visant la population noire, a fini lui par faire son retour sur le terrain de NFL en fin de saison dernière, sous le maillot des Carolina Panthers. Cette même équipe lui a fait signer cette semaine un contrat portant sur trois saisons.

"Lors des derniers mois, les avocats de messieurs Kaepernick et Reid ont entamé un dialogue avec des représentants de la NFL", a indiqué dans un communiqué publié sur son compte Twitter l'un des avocats de Kaepernick, Mark Geragos."A la suite de ces discussions, les deux parties sont parvenues à un accord pour résoudre leur différend, cette résolution est soumise à un accord de confidentialité et il n'y aura pas d'autre commentaire par aucune des deux parties", ajoute le texte.

Si les termes de l'accord sont confidentiels, il est probable que la NFL se soit engagée à dédommager Kaepernick qui, par le passé, avait indiqué qu'il irait au bout de la procédure, à moins de recevoir une forte compensation financière.

Figure polarisante

La presse américaine évoque, sans citer de source, une somme de 60 à 80 millions de dollars.

Seule l'association des joueurs de NFL, la NFLPA, a réagi : "Nous n'avons pas connaissance des termes de cet accord, mais nous soutenons la décision prise par les joueurs et leurs conseils", a-t-elle expliqué. "Nous sommes heureux qu'Eric (Reid) ait pu retrouver du travail et nous continuons d'espérer que Colin aura à son tour sa chance de rejouer", a-t-elle ajouté. Cet accord survient alors que les deux parties devaient se retrouver face à face devant une cour d'arbitrage à New York dans quelques jours.

Kaepernick, 31 ans, a suivi les deux dernières saisons NFL en spectateur, mais rien ne dit que celui qui avait conduit San Francisco au Super Bowl en février 2014, va pouvoir reprendre sa carrière, tant il est devenu une figure polarisante. Il est à la fois célébré et détesté.

A l'automne 2017, le président américain est parti en guerre contre Kaepernick et son mouvement qui gagne d'autres sports. Les protestataires sont présentés comme de mauvais Américains, des "fils de pute" même pour Donald Trump, qui, selon lui, méprisent le drapeau et les militaires tués ou blessés au combat.

De l'autre côté du spectre, les stars du sport américain, LeBron James en tête, apportent régulièrement leur soutien à Kaepernick. Le géant de l'équipement sportif Nike a fait sensation et suscité la controverse en 2018 en faisant de Kaepernick la tête d'affiche d'une campagne de publicité qui a reçu un énorme écho.