Date, horaire, diffusion, show : tout savoir sur le 53e Super Bowl

Qui disputera le Super Bowl ?

53e de l'histoire, le prochain Super Bowl opposera les New England Patriots, présents pour la troisième année de suite, aux Los Angeles Rams. Les Patriots sont des habitués de l’événement puisqu’il s’agit de la quatrième participation des Patriots en cinq ans et la neuvième en onze ans pour le tandem Bill Belichick-Tom Brady (entraîneur principal - quarterback). C'est même la troisième franchise de l'histoire à disputer au moins trois Super Bowl consécutifs avec les Buffalo Bills (de 1990 à 1993) et les Miami Dolphins (de 1971 à 1973). Face à eux, les Rams n’avaient plus disputé le Super Bowl depuis la 36e édition (2001). Ils avaient alors perdu face… aux Patriots. Il s’agira ainsi de leur troisième participation à l’événement après l’obtention du titre en 1999.

Quand se jouera-t-il ?

Il se disputera dans la nuit du dimanche 3 février au lundi 4 février 2019. La rencontre aura lieu à 00h30, heure française.

Sur quelle chaîne peut-on le regarder ?

Deux options s'offrent à vous. Le groupe TF1 a acquis les droits de diffusion cette année alors que depuis 2010, l’événement était diffusé sur la chaîne W9, du groupe M6. TF1 diffusera donc la rencontre en clair et prendra l’antenne à partir de minuit. beIN SPORTS 1 diffusera également le match avec une prise d’antenne à 23h30.

Où se jouera-t-il ?

A Atlanta, en plein cœur de la capitale de l’Etat de Georgie et dans un écrin tout neuf. Le Mercedes-Benz Stadium a été inauguré le 26 août 2017. Il accueille les matches à domicile des Atlanta Falcons et ceux de l'équipe de football d'Atlanta United, sacré en MLS lors de la saison 2018. D’une capacité maximale de 75 000 places, le Mercedes-Benz Stadium présente toutes les caractéristiques du stade moderne avec en prime une nouveauté : son toit rétractable.

Qui va chanter l'hymne américain ?

Toujours très attendu avant le Super Bowl, l'hymne national américain The Star-Spangled Banner sera chanté par la légende de la soul Gladys Knight, originaire d’Atlanta. Juste avant elle, le duo de chanteuses R&B Chloe x Halle interprètera l'hymne patriotique America the Beautiful. Ce duo avait déjà chanté l’hymne national à l’occasion de la Draft NFL 2017.

Qui fera le show à la mi-temps ?

Autre grand moment cher aux fans de NFL, le show de la mi-temps du Super Bowl. Après Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, ou encore Justin Timberlake, c’est le groupe pop-rock Maroon 5 qui se produira le 3 février 2019, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Il sera accompagné des rappeurs Travis Scott et de Big Boi, membre du duo Outkast, originaire d'Atlanta.