Fin de saison pour Jimmy Garoppolo (San Francisco 49ers), touché à un genou

C'était craint, c'est confirmé. Jimmy Garoppolo ne jouera plus cette saison. Sa franchise des San Francisco 49ers l'a annoncé lundi. "Jimmy souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur", a indiqué son entraîneur Kyle Shanahan, confirmant ses craintes de la veille, suite à la blessure de Garoppolo face aux Kansas Chiefs, vainqueurs 38-27 à domicile.

"Il faut attendre une à deux semaines pour décider comment il sera soigné. Comme on peut s'y attendre, il est très déçu, car on attendait beaucoup de lui cette saison, les prochaines semaines vont être difficiles, mais c'est quelqu'un de costaud dans sa tête, il va rebondir", a ajouté le coach.

Longtemps doublure de Tom Brady à New England, Garoppolo avait rejoint San Francisco en cours de saison dernière. "C'est un sale blessure, je suis triste pour Jimmy, c'est dur de voir quelqu'un qu'on apprécie se blesser comme ça", a déclaré Brady.

A priori, pas de retour de Kaepernick

Pour compenser la blessure de leur quarterback, les 49ers vont recruter, mais ils ne feront pas appel à Colin Kaepernick, selon Shanahan. Kaepernick, leur ancien quarterback jusqu'en 2016, est devenu la figure de proue du mouvement de lutte contre les violences policières visant les Noirs.

Le poste de quarterback titulaire va revenir à la doublure de Garoppolo, C.J. Beathard, qui avait disputé sept matches la saison dernière, sa première en NFL: "On a toute confiance en C.J., il a un sacré bras, on croit en lui", a assuré son entraîneur. Les 49ers restent sur quatre saisons désastreuses et ont changé quatre fois d'entraîneurs depuis 2014. Ils ont perdu deux de leurs trois premiers matches de la saison.