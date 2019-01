NFL : Forte baisse des commotions cérébrales grâce aux nouvelles règles

Selon les chiffres publiés par la NFL, 135 cas de commotions cérébrales ont été recensés lors de la saison régulière 2018-19, contre 190 la saison régulière précédente. En incluant les matches de préparation, le chiffre pour la saison en cours s'établit à 214, contre 281 en 2017-18. "Nous sommes satisfait de l'évolution à la baisse du nombre de cas de commotions cérébrales, mais il y a encore beaucoup de travail à faire", a expliqué Jeff Miller, vice-président de la NFL, en charge des questions de santé et de sécurité.

La prudence comme maître-mot

Cette baisse est à rapprocher des nouvelles règles introduites en début de saison, comme l'interdiction des plaquages avec le casque en avant et la simplification de la procédure de renvoi et d'engagement au pied pour éviter les collisions violentes. La NFL a précisé par ailleurs que 538 joueurs avaient été soumis pendant des matches à des examens pour vérifier s'ils ne présentaient pas les symptômes d'une commotion cérébrale. Dans 75% des cas, les joueurs ont pu reprendre la partie. "Nous mettons l'accent sur une approche de grande prudence, dès qu'il y a le moindre doute, un joueur est examiné", a assuré Allen Sills, le médecin en chef de la NFL.

La NFL a longtemps été critiquée pour sa gestion des cas d'encéphalopathie traumatique chronique, diagnostiquée chez des centaines d'anciens joueurs et associée à la répétition des chocs à la tête et commotions cérébrales. Elle a dû débourser près d'un milliard de dollars pour financer des programmes de recherche, indemniser les familles de joueurs décédés et des joueurs blessés sur le terrain ou souffrant de pathologies allant de la maladie d'Alzheimer à la maladie neurodégénérative de Charcot.

Le Super Bowl opposera le 3 février à Atlanta les New England Patriots aux Los Angeles Rams.