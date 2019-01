NFL - Colts : Vinatieri repart à 46 ans pour une 24e saison

Il ne s’arrêtera donc jamais. Adam Vinatieri, légende vivante de la NFL, va disputer à 46 ans sa 24e saison en NFL à partir de septembre 2019. "Adam Vinatieri a conforté en 2018 son statut de meilleur buteur de l'histoire, mais il va revenir pour aller plus loin encore", ont expliqué les Colts.

Le kicker va devenir le troisième joueur le plus âgé à avoir évolué en NFL après le doyen George Blenda, qui avait 48 ans en 1975 lorsqu'il a pris sa retraite, et le Danois Morten Andersen, qui a disputé son dernier match en 2007 à l'âge de 47 ans. Vinatieri a fini la saison 2018-19 avec des bilans de 23 coups de pied réussis sur 27 tentés et 44 transformations marquées sur 47 tentées.

Vinatieri affole les records

Il est devenu en octobre dernier le meilleur buteur de l'histoire en dépassant le record de 2.544 points détenu par Morten Andersen. Il totalise désormais 2.598 points après l'élimination d'Indianapolis au 2e tour des play-offs par Kansas City (31-13).

Vinatieri occupe le poste de "kicker", dont le rôle consiste uniquement à transformer au pied les pénalités et transformations. Il a débuté sa carrière en NFL Europe, championnat de développement aujourd'hui disparu, avant de rejoindre les New England Patriots en 1996. Avec les "Pats", il a remporté le Super Bowl, le titre suprême, à quatre reprises, puis a rejoint Indianapolis en 2006. Il est l'auteur de ce qui est présenté comme le plus beau, et le plus important coup de pied de l'histoire lorsqu'il a permis aux Patriots de décrocher la prolongation contre Oakland lors des play-offs 2002 en marquant à la dernière seconde dans une tempête de neige, de près de 40 m.

Il détient entre autres records celui du nombre de pénalités réussies (582) et celui de la plus longue série de coups pieds réussis consécutivement (44).