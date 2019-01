NFL - Goodell : "La technologie ne supprime pas les erreurs d'arbitrage"

La technologie ne peut pas tout régler selon Roger Goodell. "Nos arbitres sont des êtres humains, ils interviennent dans un sport où tout se passe très rapidement", a déclaré le "commissioner" lors de sa traditionnelle conférence de presse en marge du Super Bowl qui opposera dimanche à Atlanta les New England Patriots aux Los Angeles Rams.

"Ils ne vont pas prendre les bonnes décisions à chaque fois (...) On a travaillé très dur pour introduire la technologie afin de traiter cette question quand c'est possible, mais la technologie ne va pas résoudre tous ces problèmes", a-t-il poursuivi. "Nos matches ne sont pas arbitrés par des robots et ils ne le seront jamais", a insisté le patron de la NFL.

Des interrogations suite à une finale NFC qui fait polémique

Lors de la finale NFC, l'équivalent d'une demi-finale, le 20 janvier entre La Nouvelle-Orléans et les LA Rams, les arbitres ont omis de siffler une faute pour charge irrégulière casque contre casque d'un joueur des Rams, Nickell Robey-Coleman sur Tommylee Lewis, un receveur des Saints qui pouvait obtenir un "first down" ou marquer un touchdown.

Les Saints pouvaient alors prendre un avantage décisif à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, mais ils se sont finalement inclinés 26 à 23 en prolongation. Cette erreur d'arbitrage, présentée comme l'une des plus flagrantes et graves des dernières années, avait conduit des joueurs et supporters de la Nouvelle-Orléans à saisir M. Goodell pour qu'il permette aux Saints de participer au Super Bowl ou qu'il ordonne un nouveau match entre les Rams et les Saints.

Le patron de la NFL a rappelé mercredi que les entraîneurs de NFL étaient "très réticents" à l'utilisation de la vidéo-arbitrage. "Ils ne sont pas en faveur, jusqu'à ce jour, de l'introduction d'un arbitre en charge spécifiquement du vidéo-arbitrage ou que quelqu'un à New York (le quartier général de la NFL, ndlr) signale une faute", a-t-il regretté. "Ils ont voté contre par le passé, on va de nouveau soumettre cette idée au comité de compétition, mais la réalité est que, il y a une opposition philosophique parmi beaucoup d'équipes", a-t-il rappelé. M. Goodell a par ailleurs rejeté l'idée d'ajouter sur le terrain un huitième arbitre : "Ce n'est pas la réponse (...) C'est un être humain de plus qui peut faire des erreurs comme nous tous", a-t-il conclu.