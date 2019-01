NFL : Indianapolis et Dallas passent le 1er tour des playoffs

Les Indianapolis Colts ont humilié les Houston Texans devant leur public (21-7). Sous la conduite de leur quarterback Andrew Luck, ils ont pris l'avantage et marqué leur premier touchdown dès leur première phase offensive. Les Colts ont terminé la première période avec deux touchdowns marqués et 14 points d'avance, alors que leur défense étouffait les Texans à la plus grande surprise des observateurs et spectateurs.

En milieu de deuxième période, Dontrelle Inman, à la réception d'une passe de 18 yards, ajoutait une troisième touchdown (21-0). Luck, 29 ans et handicapé les deux saisons précédentes par une blessure à une épaule, a fini la rencontre avec 19 passes réussies sur 32 tentées pour un gain de 222 yards et deux touchdowns.

Une première depuis le "Deflategate"

Le quarterback de Houston Deshaun Watson, qui disputait à 23 ans son premier match de playoffs, s'est réveillé bien trop tard. Il a permis à son équipe de sauver l'honneur en début de 4e période, en trouvant Keke Coutee (21-7), mais n'a pas réussi à emballer la rencontre. Il a rallié les vestiaires la tête basse avec 29 passes réussies sur 49 tentées, 235 yards, une passe de touchdown, une interception et trois plaquages.

Indianapolis n'était plus apparu en playoffs depuis sa finale de conférence 2014 perdue contre New England et marquée par le "Deflategate", scandale de ballons dégonflés pour aider les Patriots. Au prochain tour, le week-end prochain, les Colts défieront les Kansas City Chiefs, meilleure équipe à l'issue de la saison régulière (12 v-4 d).

Dallas se paye Seattle

Dallas a dû faire preuve de patience face à Seattle qui menait 14 à 10 avant le début de la 4e et dernière période. Le quarterback Ezekiel Elliott a propulsé son équipe en tête (17-14) en franchissant la ligne d'essai ballon en main, avant que Dak Prescott n'ajoute un troisième touchdown pour les Cowboys à deux minutes de la fin du temps réglementaire (24-14).

Les Seahawks sont revenus à deux points grâce à un touchdown de J.D. McKissi et une transformation à deux points, mais ils n'ont pas réussi à faire craquer dans le final les Cowboys qui n'ont plus dépassé le 2e tour depuis leur dernier titre en janvier 1996.