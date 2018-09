NFL - L'audience TV chute encore pour le match d'ouverture, nouvelle pique de Trump

La tendance se confirme. L'audience du match d'ouverture de la saison de NFL continue de baisser.La chaîne de télévision NBC, diffuseur de la rencontre entre le champion sortant Philadelphie et Atlanta (18-12) jeudi, a indiqué avoir enregistré une part d'audience de 13,4%. Ce chiffre est en retrait par rapport à 2017 (14,6%), 2016 (16,5%) et 2015 (17,7%).

Cette érosion des audiences est attribuée notamment au mouvement de boycott de l'hymne américain lancé en 2016 par Colin Kaepernick qui divise profondément l'opinion publique. Jeudi soir, lorsque l'hymne américain a retenti, aucun joueur n'a protesté en posant un genou à terre ou en levant le poing, mais l'un des joueurs de Philadelphie Michael Bennett s'est assis avant la fin du "Star Spangled Banner".

"Je ne sais pas ce que la NFL fait"

Donald Trump, très critique des joueurs protestataires l'automne dernier qu'il avait notamment qualifié de "fils de pute", a de son côté lancé une nouvelle attaque contre la NFL, dont il regrette l'inaction et l'inefficacité face à ce mouvement. "Je ne sais pas ce que la NFL fait", a-t-il admis, en référence à la réglementation -édictée en mai par la Ligue et suspendue en juillet- qui autorise les joueurs à protester à condition qu'ils ne soient pas sur le terrain. "C'est à mes yeux pire que le genou à terre, cela montre qu'ils n'ont pas de respect pour notre hymne et notre drapeau", a-t-il martelé.

La veille, le milliardaire républicain avait critiqué le géant Nike, dont la dernière campagne publicitaire met en scène le controversé Colin Kaepernick, aux côtés des stars LeBron James et Serena Williams. Autre star de la marque à la virgule mais proche de Trump avec qui il a disputé plusieurs parties de golf, Tiger Woods qui ne figure pas dans le spot TV, a lui trouvé cette campagne "superbe" et "plutôt puissante". "Nike a essayé de faire quelque chose de spécial, ils y sont parvenus", a déclaré Woods, en marge du BMW Championship.