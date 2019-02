NFL : Le propriétaire des Patriots plaide non coupable dans une affaire de prostitution

Selon l'antenne floridienne de la chaîne ABC, les avocats du milliardaire américain Robert Kraft ont fait savoir mercredi à la justice que leur client récusait les deux chefs d'accusation qui lui ont été notifiés lundi, correspondant aux deux relations qu'il aurait eues avec des prostituées.

Kraft, 77 ans, devrait comparaître le 27 mars devant le tribunal de Palm Beach (Floride) et pourrait écoper d'une peine d'un an de prison, d'une amende de 50.000 dollars ou de travaux d'intérêt général, rapporte la chaîne de télévision.

Vendredi dernier, les enquêteurs avaient révélé que Kraft s'était rendu les 19 et 20 janvier dans un établissement de massages et soins corporels de la ville de Jupiter (Floride), l'Orchids of Asia Day Spa.

24 autres personnes inculpées

La police détient notamment un enregistrement de vidéo surveillance, montrant Kraft en discussions avec l'une des employées de l'établissement. Quelques heures après sa seconde visite, Kraft avait assisté à la demi-finale du Championnat NFL remporté par son équipe face à Kansas City (37-31 en prolongation). Outre Kraft, 24 personnes soupçonnées d'avoir été clientes de ce réseau de prostitution ont été inculpées.

Homme d'affaires originaire de la banlieue de Boston, Kraft a fait fortune dans l'emballage et dans l'industrie papetière. Il a racheté les New England Patriots en 1994 et a transformé la franchise sans palmarès jusque là en équipe-référence de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Les Patriots ont remporté le Super Bowl, la grande finale NFL, à six reprises depuis 2002, la dernière fois début février.