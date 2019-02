Super Bowl - Julian Edelman : "Mieux vaut une victoire horrible qu'une belle défaite"

Julian Edelman (receveur des New England Patriots, élu MVP du Super Bowl) : "Ce n'était pas beau, mais mieux vaut une victoire horrible qu'une belle défaite. Tom Brady est comme un frère pour moi, il a été super important pour me coacher mentalement d'une certaine façon et par ses actions comme joueur et comme père de famille. C'est un honneur de jouer avec un gars comme lui. Il en est à son sixième Super Bowl gagné, c'est fou".

Tom Brady (quarterback des New England Patriots, vainqueur du Super Bowl pour la sixième fois) : "Il a fallu se battre jusqu'au bout, c'était un match difficile. Les Rams nous ont rendu la tâche difficile, il faut les féliciter, ils ont vraiment bien joué en défense, mais heureusement notre défense a réalisé son meilleur match de toute la saison. C'est une victoire incroyable face à une très bonne équipe, ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée en finale, mais on a réussi à se créer des espaces."

"On a bien fait avancer le ballon, mais on n'a pas réussi à marquer beaucoup de points. On ne pouvait pas se permettre de retirer notre pied de l'accélérateur, face à une équipe aussi complète et forte dans tous les secteurs, cela aurait été fatal. Julian a réussi son meilleur match de la saison. Je suis très fier de lui, de ce qu'il a accompli. Il est revenu cette saison de sa rupture du ligament croisé (d'un genou) et il s'est battu comme tout le monde, c'est un guerrier, il a cimenté un peu plus sa place dans l'histoire de la NFL".