Vinatieri meilleur buteur de l'histoire de la NFL

Adam Vinatieri a marqué l'histoire ce dimanche. Avec ses 2.550 points, il a dépassé le record de 2.544 points détenu par le Danois Morten Andersen, qui a évolué de 1982 à 2007 en NFL. "Je n'ai jamais cru que je jouerais assez longtemps pour avoir un jour la chance de battre ce record", a-t-il expliqué. "Il y a eu tant de grands buteurs dans l'histoire de la NFL, je dois remercier tous mes coéquipiers qui, au cours des 23 dernières années, m'ont tout donné", a-t-il ajouté. Vinatieri a débuté sa carrière en NFL Europe, championnat de développement aujourd'hui disparu, avant de rejoindre les New England Patriots en 1996.

Avec les "Pats", il a remporté le Super Bowl, le titre suprême, à quatre reprises, puis a rejoint Indianapolis en 2006. Il est l'auteur de ce qui est présenté comme le plus beau/important but de l'histoire lorsqu'il a permis aux Patriots de décrocher la prolongation contre Oakland lors des play-offs 2002 en marquant à la dernière seconde dans une tempête de neige, de près de 40 m. Il détient entre autres records celui du nombre de pénalités réussies et celui de la plus longue série de coups pieds réussis consécutivement (44).

Il a dépassé un taux de réussite de 80% lors de 16 de ses 23 saisons en NFL et n'entend pas encore raccrocher: "Je veux mettre ce nouveau record hors d'atteinte", a-t-il prévenu. Dans les autres rencontres de la journée, les Los Angeles Rams sont venus à bout des Green Bay Packers 29 à 27 et ont préservé leur invincibilité.Ils ont remporté leurs huit premiers matches de la saison et réalisent leur meilleur exercice depuis 1969.