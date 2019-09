Bonne première pour Green Bay Packers. Pour le coup d'envoi de la centième saison de la NFL, ils ont battu les Chicago Bears 10 à 3, jeudi au Soldier Field. En tête 7-3 à la pause, grâce au premier touchdown de la saison réussi par Jimmy Graham à la réception d'une passe du quarterback Aaron Rodgers, Green Bay a remporté cette 199e confrontation face à son rival de la division NFC Nord, au terme d'une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques encore tâtonnantes.

Une rencontre entre deux des plus anciennes franchises, elles aussi centenaires, à qui la NFL a symboliquement confié le "kick-off", honneur habituellement réservé au vainqueur du précédent Superbowl. Les New England Patriots de la superstar Tom Brady, victorieux du dernier championnat aux dépens des Los Angeles Rams, devront attendre dimanche pour débuter à domicile contre les Pittsburgh Steelers, qui ont soulevé comme eux six fois le trophée Lombardi.

Pas de boycott de l'hymne américain

Si les "Pats" de Brady, toujours aussi performant à 42 ans, sont favoris à leur propre succession, les Cleveland Browns renforcés cet été par l'arrivée du receveur Odell Beckham Jr, ainsi que les New Orleans Saints, les Kansas City Chiefs ou encore les Philadelphia Eagles peuvent les contrarier sur la route du 54e Superbowl qui se jouera le 2 février à Miami. L'avant-match entre Bears et Packers s'est déroulé dans une grande ferveur dans les tribunes et sur la pelouse où il n'y a eu, comme l'an passé, aucun boycott de l'hymne américain, chanté par un spécialiste de l'exercice Jim Cornelison.

En 2016 et 2017, les terrains de la NFL étaient devenus des lieux de manifestation politique, à l'instigation de l'ancien joueur des San Francisco 49ers, Colin Kaepernick qui avait lancé un mouvement de contestation du "Star Spangled Banner" ("La bannière étoilée"), en posant un genou à terre, pour protester contre les violences policières visant la population noire.