Les play-offs de la NFL se disputeront désormais à 14 équipes au lieu de 12 jusqu'ici, après que les propriétaires de franchises ont voté pour cette réforme, a indiqué mardi l'instance sur son site internet. La décision a été prise lors d'une conférence téléphonique impliquant le commissaire de la NFL Roger Goodell et les propriétaires des 32 clubs, qui s'est substituée à la réunion annuelle de la ligue, annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

A compter de la saison prochaine, censée débuter début septembre, les conférences américaine et nationale ajouteront chacune une septième équipe en phase finale. Il y aura donc six matches comptant pour le premier tour, les samedi 9 et 10 janvier 2021. Une des conséquences est qu'il n'y aura désormais qu'une tête de série exemptée de premier tour par conférence au lieu de deux dans le format précédent. Ce qui signifie une semaine de repos pour chacune d'entre-elles.

Une nouvelle convention collective entre la NFL et le syndicat des joueurs a permis cette modification des play-offs, qui offre donc deux matches supplémentaires aux fans et donc plus d'argent aux clubs et joueurs, résultant de ces droits TV supplémentaires.