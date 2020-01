La fin d'une ère longue de seize saisons. Du haut de ses 39 ans, Eli Manning va prendre sa retraite et donc dire adieu aux Giants de New York. "Pendant seize saisons, Eli Manning a défini ce que voulait dire être un joueur des New York Giants sur le terrain et en dehors", ont indiqué les Giants dans un communiqué. Manning a offert aux Giants le Super Bowl à deux reprises en février 2008 et 2012, avec à chaque fois le titre de meilleur joueur de ces deux finales, remportées face aux New England Patriots.

Manning a amassé 250 millions de dollars

Durant sa carrière en NFL, passée exclusivement sous le maillot des Giants, il a disputé, comme titulaire, 234 matches avec un bilan de 117 victoires et de 117 défaites. Il a distillé 366 passes de touchdown avec un gain, à la passe, de 57.023 yards, ce qui en fait l'un des meilleurs quarterbacks de l'histoire. Manning a perdu son statut de titulaire lors de la saison 2019 avec seulement quatre matches disputés, le rôle de quarterback des Giants revenant au "rookie" Daniel Jones.

(225,5 millions d'euros) grâce à ses contrats avec les Giants, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l'histoire de la NFL, selon le site internet de la chaîne de télévision ESPN.