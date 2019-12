Drew Brees a désormais son nom gravé dans l’histoire de la NFL. Le maître à jouer des Saints de la Nouvelle-Orléans est, depuis la nuit dernière, le quarterback comptant le plus de passes de touchdowns en carrière (541). Avec ses quatre envoyées face aux Colts d’Indianapolis, il devance désormais Peyton Manning (539) et Tom Brady (538). Ironie de l’histoire, c’est face à la franchise dans laquelle Manning a passé l’essentiel de sa carrière que Brees l’a dépassé.

Pour battre ce record, Drew Brees a fait les choses comme il fallait en réussissant une performance extraordinaire. Il a effectivement offert quatre touchdowns, ce qui est déjà une performance, mais il a en plus été presque parfait à la passe (29/30) soit 96,7% de réussite, un record, pour 307 yards gagnés. C’est avec une passe pour Josh Hill avec un peu plus de sept minutes à jouer en troisième quart-temps que Brees a dépassé Manning avant d’améliorer son record quelques minutes plus tard en trouvant Taysom Hill dans la end zone.

Brady menace Brees

A ce moment-là, les Saints menaient 34-0 et ont remporté la rencontre 34-7 face aux Colts d’Indianapolis. Leader de la division NFC Sud, la Nouvelle-Orléans est la bagarre avec les Packers de Green Bay, les San Francisco 49ers et les Seattle Seahawks pour une place qualificative directement pour le "divisional round". Deux de ces quatre franchises devront passer par un barrage.

Ce record, Drew Brees, pourrait bien ne pas le garder très longtemps puisque Tom Brady (538) est sur ses talons. Le quarterback des Patriots aura même l’avantage de jouer un jour avant son rival en affrontant les Bills samedi alors que Brees sera opposé aux Titans dimanche soir. Ce dernier pourra se rassurer en notant que Brady a besoin de quatre passes de touchdowns pour le dépasser et qu’il n’a jamais atteint ce total cette saison.