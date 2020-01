Quelles équipes seront à l'honneur de ce 54e Super Bowl ?

L'affiche est totalement inédite. Elle opposera les San Francisco 49ers aux Kansas City Chiefs, respectivement vainqueurs des Green Bay Packers et Tennessee Titans. La franchise californienne court après le sacre depuis 1995, soit vingt années d'attente, déjà. Pour Kansas City, il faut remonter cinquante ans en arrière pour trouver la trace de leur seul et unique titre. Sortis après la prolongation l'an passé en finale de conférence américaine par les Patriots de Tom Brady, ils ont forcé leur destin en le mettant entre les mains d'un Patrick Mahomes au sommet de son art.

Dates et horaires du Super Bowl

Le match opposant les San Francisco 49ers aux Kansas City Chiefs débutera à partir de 0h30 dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 février.

Comment regarder la rencontre en direct vidéo ?

A partir de 23h55, vous pourrez suivre le 54e Super Bowl en clair sur TF1. Sur beIN SPORTS 1, rendez-vous dès 23h pour l'avant-match.

Dans quelle ville sera organisée le Super Bowl ?

La rencontre se tiendra au Hard Rock Stadium, le stade des Miami Dolphins. C'est la onzième fois que le Super Bowl aura lieu dans le sud de la Floride. La dernière fois, c'était en 2010 lorsque l'Hard Rock Stadium s'appelait encore Sun Life Stadium. Cette année-là, les Saints de la Nouvelle-Orléans avaient ont battu les Colts d'Indianapolis (31-1).

Vidéo - Super Bowl LIV - Mahomes : "Gagner pour Kansas City" 00:33

Les joueurs à suivre...

Patrick Mahomes a montré tout son talent et sa classe sur le terrain lors des derniers matchs des Kansas City Chiefs. Le joueur de 24 ans devrait une nouvelle fois être à l'honneur lors de ce 54e Super Bowl. Deux joueurs seront à surveiller du côté des San Francisco 49ers : Kwon Alexander et Dee Ford. Ces deux hommes, qui ont porté les tuniques des Tampa Bay Buccaneers et des Kansas City Chiefs par le passé, ont eu un grand rôle dans le beau parcours de la franchise californienne.

Qui chantera l'hymne national américain ?

Demi Lovato sera à l'honneur lors de ce 54e Super Bowl. Chanteuse, compositrice, actrice, Demi Lovato a notamment déjà été nominée aux Grammy Awards.

Le Show Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl

Shakira et Jennifer Lopez chanteront à la mi-temps du Super Bowl. Selon Despierta America, Jennifer Lopez devrait interpréter "Get Right", "Waiting for Tonight" et "Booty". Les titres "She Wolf", "Powerful", "Chantaje", "La Tortura" et "Me Gusta" devraient être à l'honneur du côté de Shakira.