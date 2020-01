Tennessee crée la sensation, San Francisco répond présent

Sensation en NFL. Tennessee jouera la finale de la conférence américaine après sa victoire (28-12) chez le favori Baltimore, samedi au 2e tour des playoffs qui a vu San Francisco se qualifier pour la finale de conférence nationale aux dépens de Minnesota (27-10). Titans et 49ers connaitront dimanche leur adversaire respectif. Les premiers seront opposés soit aux Kansas City Chiefs soit au Houston Texans, les seconds se mesureront aux Green Bay Packers ou aux Seattle Seahawks.

Tennessee, les coupeurs de tête. Après avoir déjà créé la surprise le week-end précédent lors du tour de "Wild Card" en éliminant (20-13) les New England Patriots de Tom Brady, tenants du titre, les Titans ont fait plus fort encore en sortant des Ravens que beaucoup voyaient remporter le prochain Super Bowl, avec dans ses rangs la nouvelle star Lamar Jackson.

Sauf que le quarterback de 22 ans, si étincelant et insaisissable en saison régulière, a vécu un véritable cauchemar face à la défense des Titans, qui l'a saqué trois fois et intercepté deux. Rares ont été ses éclairs, sinon sur quelques courses et lancers, dont celui qui a trouvé Hayden Hurst pour la réduction du score au 4e quart-temps. En face, Ryan Tannehill s'est montré clinique, réussissant un touchdown à la course après en avoir offert deux aux lancers, dont un capté de façon acrobatique et d'une main par Jonnu Smith. Et le running back Derrick Henry a aussi lancé une passe victorieuse à Corey Davis, prenant par surprise la défense des Ravens qui attendait une course.

Défense impériale des 49ers

Plus tôt dans l'après-midi, San Francisco, porté par son running back Tevin Coleman auteur de deux touchdowns, a fait respecter la hiérarchie en battant Minnesota. Exemptés du premier tour, les 49ers ont fait parler leur supériorité dans tous les domaines face à des Vikings, qui avaient dû recourir à une prolongation la semaine précédente pour se qualifier aux dépens des New Orleans Saints (26-20).

Leur quarterback Kirk Cousins avait réussi deux lancers décisifs, mais cette fois, il a été étouffé par la défense des 49ers qui l'a saqué pas moins de six fois. "Quand on voit à quel point notre défense joue bien, ça rend les choses plus faciles. Je crois que toute l'équipe s'est nourrie de cette performance", s'est félicité l'entraîneur californien Kyle Shanahan.

Le lanceur de Minnesota avait pourtant bien entamé son match en trouvant Stefon Diggs, d'une passe de 41 yards, pour le seul touchdown des Vikings. Juste avant, pour son tout premier match en play-offs, le quarterback de SF, Jimmy Garoppolo, avait aussi envoyé une passe décisive à son receveur Kendrick Bourne, pour le premier touchdown des Californiens. Avant que l'intenable Tevin Coleman ne parachève le travail par ses courses. Les finales de conférences se joueront le dimanche 19 janvier et le Super Bowl aura lieu le 2 février à Miami.