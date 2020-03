C'est un vrai tremblement de terre dans le monde de la NFL. Tom Brady, figure centrale de la Ligue depuis le début du XXIe siècle, ne portera plus le maillot des Patriots. Il était encore tôt mardi matin aux Etats-Unis, lorsque le quarterback le plus titré de l'histoire a annoncé via les réseaux sociaux qu'il quittait New England. Brady aura passé vingt saisons dans le Massachusetts et remporté à six reprises le Super Bowl, un record pour un joueur.

"A tous mes coéquipiers, mes coaches, dirigeants et le staff, coach Belichick, RKK (Robert Kraft, le propriétaire, NDLR), la famille Kraft et toute l'organisation, je veux dire merci pour les vingt dernières années de ma vie et dévouement quotidien pour gagner, créer une culture de la victoire construite sur de grandes valeurs, a-t-il expliqué dans son message d'adieu. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez appris. Vous m'avez permis de maximiser mon potentiel et c'est tout ce qu'un joueur peut espérer."

Tom BradyAFP

Kraft : "Je l'aime comme un fils"

Il y a vingt ans, Tom Brady était pourtant entré en NFL par la petite porte. Sélectionné en 199e position, il va s'avérer le coup le plus fumant jamais réalisé par une franchise dans un 6e tour de draft. Bloqué par la star de l'époque chez les Patriots, Drew Bledsoe, il a sa chance au début de sa deuxième saison, lorsque le quarterback titulaire se blesse gravement. Brady prend les rênes de l'attaque et ne les lâchera plus. Au bout de cette première campagne à la baguette, il porte New England vers son premier sacre, en 2002, face à Saint-Louis.

Cinq autres victoires au Super Bowl suivront, en 2004, 2005, 2014, 2016 et 2019, pour une des plus extraordinaires sagas de l'histoire du sport américain. Tom Brady a formé, avec son coach Bill Belichick, le duo le plus victorieux, le plus fameux, et parfois le plus controversé de toute la NFL. Mais si les Patriots étaient une formidable machine à gagner, ils le doivent à ces deux hommes. Brady, hommes de titres plus que de statistiques, a également été récompensé à trois reprises par le titre de MVP, à l'issue des saison 2007, 2010 et 2017.

Robert Kraft a expliqué à ESPN avoir été prévenu lundi soir par sa star de ses intentions de départ : "Tommy a pris contact hier soir (lundi) et il est venu. Nous avons eu une discussion positive, très respectueuse. Ce n'est pas la façon dont je voulais que les choses se terminent, mais je veux qu'il fasse ce qu'il y a de mieux pour son intérêt personnel. Après vingt ans avec nous, il a mérité ce droit. Je l'aime comme un fils."

Bill Belichick et Tom Brady avant New England Seattle le 13 novembre 2016AFP

Quelle destination ?

A bientôt 43 ans (il les aura lorsque la prochaine saison régulière débutera), Brady, qui explique dans son communiqué que son "voyage footballistique va se poursuivre ailleurs" ne semble donc pas avoir l'intention de prendre sa retraite. Malgré son âge, et une dernière campagne au cours de laquelle il est apparu moins performant que les années précédentes, il ne devrait pas avoir trop de mal à susciter de l'intérêt. Au-delà du joueur, Brady est une marque, susceptible d'attirer la lumière sur une franchise. L'intérêt, ici, ne sera pas que sportif.

Désormais libre de tout contrat, Tom Brady va aborder l'intersaison, qui s'ouvre cette semaine en NFL, avec le statut de free agent. Parmi les équipes qui auraient manifesté un intérêt pour la désormais ex-star de New England, figurent les Tampa Bay Buccaneers, les Indianapolis Colts, les Las Vegas Raiders et les Los Angeles Chargers. Vu son âge et son culte de la gagne, on l'imagine mal se tourner vers une franchise Insuffisamment armée pour jouer un rôle dans la course aux playoffs.