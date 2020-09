Le coronavirus peut-t-il plomber la saison ?

La saison NFL va démarrer et c'est déjà une première satisfaction. Mais beaucoup d'inquiétudes demeurent sur les conditions de la tenue de cette campagne. Contrairement à la NBA et la NHL, la NFL n'a pas opté pour le système d'une bulle localisée. C'était impossible. La Ligue de football englobe environ 1700 joueurs. Sans parler des encadrements. Comme la MLB, la NFL a donc décidé de maintenir un système où chaque équipe reçoit et se déplace "normalement". 26 des 32 franchises vont jouer à huis-clos. Les autres accueilleront un public limité.

La pandémie a donc déjà impacté sur ce plan la saison NFL, ainsi que les effectifs. La Ligue a proposé aux joueurs qui ne voulaient pas prendre de risques de renoncer à cette saison avec une compensation de 150 000 dollars dans le cas d'un "opt out" pour raisons personnelles et 350 000 dollars pour raisons médicales. Les équipes vont par ailleurs aborder cet exercice dans la plus totale incertitude puisqu'elles n'ont pu jouer aucun match de pré-saison.

Un protocole sanitaire strict a été mis en place depuis le début des camps d'entraînement cet été et plus de 44 000 tests ont été effectués pour seulement huit cas positifs. De quoi encourager les optimistes. Sauf que la MLB avait connu elle aussi peu de cas avant le démarrage de la saison. Ils avaient ensuite crû de façon exponentielle. Et contrairement au baseball, le football américain est par nature un sport de contact. Les médecins s'attendent donc à ce que, entre les matches et les voyages, le coronavirus vienne s'inviter tôt ou tard dans cette saison.

Reste à savoir dans quelle mesure. La NFL ne s'interdit pas d'organiser les playoffs dans une bulle. Tout est sur la table. Le Super Bowl, lui, doit se tenir à Tampa, en Floride, un des Etats les plus ravagés par la pandémie.

Kansas City, one shot ou dynastie naissante ?

Remporter le Super Bowl deux années de suite est probablement un des accomplissements les plus difficiles du sport moderne. Malgré leur règne sur la NFL pendant près de vingt ans, les New England Patriots n'y sont parvenus qu'une fois, avec leur doublé en 2004 et 2005. Depuis quinze ans, aucune équipe n'a réussi à conserver son titre. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend les Chiefs. Mais ils ont de très bonnes raisons d'y croire.

La première, et la plus importante, c'est évidemment Patrick Mahomes. En deux saisons comme titulaire, il a été élu MVP de la NFL avant de guider son équipe au titre. Tout ça à moins de 25 ans (il les fêtera la 17 septembre). Après avoir signé son gigantesque contrat à un demi-milliard de dollars à l'intersaison, il sera plus qu'attendu. Il sait tout faire, il est le meilleur quarterback de sa génération et malgré la perte du running back Damian Williams (que devrait pallier le talentueux rookie Clyde-Edwards Helaire), Mahomes est très bien entouré en attaque avec Travis Kelce, Sammy Watkins ou Tyreek Hill.

La stabilité globale de l'effectif d'Andy Reid laisse augurer du meilleur pour la franchise de Kansas City, qui a posé les jalons d'une possible dynastie. Outre Mahomes, Kelce a prolongé et les Chiefs ont également verrouillé cet été la pierre angulaire de leur défense, Chris Jones, avec un nouveau contrat. Il reste certes une faiblesse au poste de cornerback, notamment en début de saison avec la suspension de Bashaud Breeland et la défense a parfois du mal contre le jeu de course. Mais sur le papier, il n'y a pas plus fort et plus équilibré que les Chiefs, l'ensemble étant magnifié par la maestria de Mahomes.

New England, y a-t-il une vie après Brady ?

C'est la fin d'une époque pour New England mais aussi pour la NFL. Vainqueurs à six reprises du Super Bowl au XXIe siècle, les Patriots ont vu leur quarterback Tom Brady quitter le Massachussetts direction la Floride et Tampa. Il laisse un vide immense, que va tenter de combler Cam Newton. MVP de la Ligue en 2016 avec Carolina, le charismatique Newton va devoir enfiler des chaussures immenses. Mais la vraie question tient à son physique : peut-il passer une saison entière sans blessure significative ?

Si Brady est parti, Bill Belichick, lui est toujours là. Pour le mythique coach des Pats, c'est également un sacré défi de réussir sans Brady, auquel il était lié depuis si longtemps. Si Newton reste debout et retrouve son niveau d'il y a quelques années à Carolina, New England ne sombrera pas. Mais beaucoup de questions se posent tout de même, y compris en défense, le point fort de l'équipe l'an dernier.

Ce secteur a été ravagé par les défections de joueurs ayant décidé de renoncer à cette saison par crainte du Covid-19. Aucun autre effectif n'a été plus atteint dans ce domaine que New England, qui a notamment perdu son linebacker vedette Donta Hightower. Une place en playoffs reste jouable, surtout dans le nouveau format (une équipe supplémentaire qualifiée par conférence à compter de cette année), mais le trophée Vince Lombardi semble désormais hors de portée.

Qu'attendre de Tampa avec Brady ?

Tom Brady délaisse donc les frimas hivernaux de Foxboro pour le soleil floridien. A 43 ans, le légendaire quarterback qui a mis la NFL à sa botte depuis deux décennies a décidé de s'offrir un nouveau challenge. Il n'a pas grand-chose à perdre et s'il parvient à faire de Tampa Bay une équipe de premier plan, son aura n'en sera que renforcée. Mais quel Brady verra-t-on ? La saison passée, il est apparu très en retrait en termes de performance, même si la faiblesse des armes à sa disposition explique sans doute en partie cette régression.

A Tampa, il aura plein de joujoux sous la main. A commencer par le tighd end Rob Gronkowski, l'homme qui a révolutionné le poste et formé avec Brady un duo infernal à New England. Le "Gronk" a décidé de sortir de sa retraite pour reformer ce couple. Avec Mike Evans et Chris Godwin, les Bucs alignent peut-être le meilleur tandem de receveurs de la NFL et il y a quelques jours, ils ont sauté sur Leonard Fournette, le running back de Jacksonville. Mais la ligne offensive devra protéger Brady, quarterback peu mobile. Le poste de tackle, notamment, ne présente pas toutes les garanties, à gauche comme à droite.

Mais avec cette attaque alléchante sur le papier et une défense qui avait considérablement grandi sous la houlette du coordinateur défensif Todd Bowles, il serait décevant de ne pas retrouver Tampa en playoffs, au minimum. L'arrivée de Brady suscite en tout cas les espoirs les plus fous chez les fans frustrés par la médiocrité de leur franchise : les Bucs n'ont plus joué les playoffs depuis 13 ans et n'ont plus gagné un match en après-saison depuis leur sacre au Super Bowl en 2003. Un Super Bowl qui, en février prochain, doit se tenir à… Tampa. Jamais une équipe n'a disputé la grande finale de la NFL à domicile. Mais avec Brady, rien d'impossible, non ?

Quatre ans après Kaepernick, une nouvelle ère de la contestation ?

C'était à la fin de l'été 2016. Colin Kaepernick secouait la NFL en initiant un mouvement de protestation, genou à terre pendant l'hymne américain. Très isolé à l'époque, il l'a payé chèrement, au prix de sa carrière. Mais quatre ans plus tard, le vent a tourné. Ces derniers mois, le mouvement Black Lives Matter a pris une place considérable dans la société américaine. Les protestations de sportifs sont devenues massives et quasi-constantes.

Roger Goodell, le patron de la Ligue, a même publiquement admis que la NFL avait mal géré le dossier Kaepernick. Un mea culpa inimaginable il y a encore un an. Le Commissioner a promis de soutenir les joueurs désireux de protester et avec eux le mouvement Black Lives Matter. Les mots "End Racism" ("Il faut en finir avec le racisme") et "It Takes All of Us" ("C'est à nous tous de jouer") s'écriront ainsi dans les zones d'en-but, et les joueurs seront autorisés à afficher les noms des victimes du racisme sur leurs casques. La chanson "Lift Every Voice and Sing" - considérée comme l'hymne national noir - sera jouée avant chaque match ce week-end.

Les mauvaises langues ironisent sur cette conversion trop tardive pour ne pas être suspecte de Roger Goodell. Avec le coronavirus, c'est l'autre élément extra-sportif qui devrait rythmer cette saison d'ores et déjà très particulière.

Quel quarterback rookie brillera le plus ?

Trois quarterbacks ont été sélectionnés parmi les six premiers choix de la draft en avril dernier : Joe Burrow en numéro un, puis Tua Tagovailoa et Justin Herbert respectivement en 5e et 6e position. Les deux premiers génèrent d'assez loin le plus d'attente. Burrow a signé une des plus exceptionnelles saisons de toute l'histoire de la NCAA l'an passé avec LSU, ce qui l'a installé comme l'indiscutable premier choix de cette draft. Cincinnati n'a pas laissé l'occasion de trouver là son "franchise quarterback". Il est diablement précis, mobile et c'est un leader-né, prêt à tout assumer.

Des trois, Burrow sera le seul à être titulaire dès la première semaine. L'adaptation à la vitesse du jeu NFL et la complexité du playbook rendent souvent délicate la transition de l'université au monde professionnel pour un jeune quarterback. Et le contexte si particulier (pas de matches de pré-saison pour se faire la main) ne lui facilitera pas la tâche. Mais Burrow a tout pour faire une belle et grande carrière.

Tua Tagovailoa aussi. Avant une très vilaine blessure à la hanche l'an dernier, il était annoncé comme le N°1 de la draft. C'est Miami qui a décidé de prendre le risque en misant sur lui. Son potentiel est délirant et si Tagovailoa n'est pas freiné physiquement, les Dolphins pourraient avoir signé le casse du siècle. Il démarrera derrière Ryan Fitzpatrick mais devrait vite hériter du poste de titulaire. Idem pour Herbert chez les Chargers. Destiné à remplacer Philip Rivers, parti à Indianapolis, il ne génère pas la même "hype" que ses deux collègues. A juste titre. C'est un "produit" moins abouti que Burrow et Tagovailoa. Un fort potentiel, mais davantage d'incertitudes au plus haut niveau.

Quelle est la division la plus relevée ?

La NFL est répartie en huit divisions de quatre équipes chacune. Si l'AFC Nord (Baltimore était la meilleure équipe de la saison régulière l'an dernier, alors que Pittsburgh et Cleveland pourraient progresser de façon significative) et la NFC Sud (avec le duel New Orleans – Tampa) sont des réponses légitimes, la NFC Ouest est peut-être la division la plus homogène de tout le plateau.

D'abord parce qu'elle a été représentée au Super Bowl l'an passé avec San Francisco. Les 49ers avaient dû lutter jusque dans les derniers instants de la saison régulière avec Seattle (qui a tradé pour le safety vedette Jamal Adams) pour remporter le titre de division et les deux équipes seront à nouveau compétitives cette année, même si toutes deux présentent quelques interrogations. Derrière, Arizona pourrait effectuer un grand bond en avant. L'arrivée du receveur DeAndre Hopkins comme cible numéro un du jeune QB Kyler Murray va dynamiser l'attaque et la défense a elle aussi les moyens de progresser.

Reste les Rams. A l'inverse des Cardinals, ils suivent une trajectoire descendante. Mais ils étaient tout de même au Super Bowl il y a seulement deux saisons et disposent en Aaron Donald du meilleur défenseur de la NFL. Ici, les quatre équipes peuvent légitimement briguer les playoffs et personne ne devrait être à la rue. C'est cette densité qui fait de la NFC Ouest une division particulièrement corsée.

Quelles équipes peuvent surprendre ?

Parmi les équipes ayant manqué les playoffs l'an dernier, nombreuses sont celles qui ont les moyens d'atteindre cet objectif cette saison. Parmi elles, les Colts. La franchise d'Indianapolis, orpheline d'Andrew Luck, parti à la retraite prématurément, est allée chercher un vétéran pour se relancer.

Philip Rivers délaisse donc la Californie pour s'installer dans l'Indiana. A 39 ans, il demeure un passeur de qualité. En défense, Indy a sacrifié son premier tour de draft pour recruter le joueur de ligne défensive DeForest Buckner. Les Colts devront capitaliser sur un calendrier très favorable en début de saison afin de se mettre en bonne position pour les playoffs.

Dans la NFC, il est tentant de miser sur un retour des Dallas Cowboys. Le propriétaire Jerry Jones a installé au poste de head coach Mike Mccarthy, l'homme qui avait mené Green Bay au titre en 2011. Décevants en 2019, les Texans ont pourtant beaucoup de talent à faire valoir. Trop, sans doute pour rater les playoffs deux années de suite. Leur bilan ces quatre dernières saisons ? 13-3, 9-7, 10-6 et 8-8. Un retour aux 10 victoires constitue un objectif raisonnablement optimiste. Le destin de cette équipe est entre les mains du quarterback Dak Prescott, qui va jouer cette saison pour décrocher un gros contrat. Il sera donc aussi motivé que sous pression.

Qui seront les cancres de la NFL ?

La saison risque d'être longue pour certaines franchises. Même avec toutes les précautions nécessaires dans les prévisions d'avant-saison compte tenu du contexte si spécial, certains effectifs sont trop avares en joueurs de talents pour envisager une campagne réussie. Covid ou pas Covid.

Si vous êtes fans de Jacksonville, ne rêvez pas trop. Les Jaguars ont radicalement changé de visage en un an. Par rapport à l'équipe qui avait débuté la saison il y a tout juste un an sont partis : Jalen Ramsey, AJ Bouye, Calais Campbell, Marcell Dareus, Marqise Lee ou Leonard Fournette. Tout ceci sent bon le tanking et la transition. Même les six victoires de 2019 semblent difficiles à atteindre.

Quelle sera l'affiche du Super Bowl ?

La question à 100 dollars. Pour représenter la Conférence américaine, la réponse la plus évidente est Kansas City. Tenants du titre, les Chiefs sont aussi les premiers candidats à leur succession. Ils seront la cible et, une fois encore, le passé récent ne plaide pas en faveur d'un doublé des hommes en rouge. Mais Pat Mahomes est vraiment spécial et cette équipe est désireuse d'installer sa domination sur la durée. Baltimore devrait être le principal rival du champion. Malgré quelques pertes (Marshal Yanda dans la ligne offensive, Earl Thomas, viré il y a quelques jours, en défense), le roster des Ravens demeure d'une grande qualité. Lamar Jackson connaitra-t-il un destin à la Mahomes ? Il lui a succédé au palmarès du MVP, il se verrait bien en faire de même au Super Bowl.

Dans la NFC, San Francisco avait surpris en 2019 mais les Niners auront une concurrence pléthorique. Retourner au Super Bowl serait un immense exploit pour les Californiens. Car s'il est rare de conserver son titre, il est encore moins évident de rejouer un Super Bowl un an après l'avoir perdu. Depuis plus d'un quart de siècle, seul New England y est parvenu (défaite en 2018, victoire l'année suivante). Beaucoup de regards sont tournés vers Tampa et Tom Brady, mais attention à un autre quarterback vétéran, Drew Brees : ses Saints tournent autour du pot et ont multiplié les défaites en forme de crève-cœur ces dernières saisons. Et si c'était la bonne ?

Notre Top 5 dans chaque conférence

AFC

Kansas City Chiefs

Baltimore Ravens

Buffalo Bills

Indianapolis Colts

Pittsburgh Steelers

NFC

New Orleans Saints

Tampa Bay Buccaneers

Seattle Seahawks

Dallas Cowboys

San Francisco 49ers

