Les deux organismes travailleront avec les autorités pour installer des bureaux de vote dans les stades. Dans les jours précédant l'élection, la Ligue et la NFLPA soutiendront en outre des programmes visant à favoriser l'inscription des citoyens sur les listes électorales et l'accès au vote par correspondance. A la veille du début de la saison, un programme d'une heure permettra aux joueurs d'évoquer le travail fait par la NFL en faveur de la justice sociale et de l'égalité.

Les mesures annoncées incluent également des rencontres entre les propriétaires de franchises et les autorités locales pour tenter de réduire les conflits entre la police et les communautés, ainsi qu'un soutien éducatif pour les enfants victimes de tels conflits. Ces annonces font suite à des demandes émises par plusieurs joueurs de NFL, qui avaient appelé à une réforme du système judiciaire et à de meilleures opportunités économiques pour les communautés les plus défavorisées.