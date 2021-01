C'est un grand ouf de soulagement que doivent pousser les supporters de Kansas City. Le champion en titre, à une marche de retourner au Super Bowl pour la deuxième année consécutive, craignait de ne pouvoir compter sur son atout majeur, le quarterback Patrick Mahomes, blessé la semaine dernière face à Cleveland. Mais Mahomes, victime d'une commotion, a annoncé vendredi soir qu'il avait passé avec succès tous les tests et avait reçu l'autorisation de jouer face aux Bills, dimanche, en finale de conférence.

C'est en portant le ballon sur une course que Mahomes avait reçu un choc face aux Browns. Secoué, il avait été emmené aux vestiaires et n'avait pas repris le match. C'est son suppléant, Ched Henne, qui avait terminé le match au poste de quarterback. Dès mercredi, Mahomes était de retour à l'entraînement et l'optimisme était de mise chez les champions en titre. "Pat avait l'air bien, il bougeait bien, il s'est bien senti", avait jugé le coach Andy Reid.