NFL - Selon plusieurs journalistes américains, dont les toujours très bien informés Ian Rapoport et Adam Schefter, Cam Newton et les New England Patriots se sont mis d'accord sur un contrat d'un an. Le quarterback de 31 ans, MVP en 2015, a une grosse responsabilité sur les épaules : remplacer le légendaire Tom Brady.

Tom Brady parti à Tampa Bay, les New England Patriots se devaient de lui trouver un successeur de choix. Si aucun candidat, ou presque, ne pouvait remplacer avantageusement le légendaire quarterback des "Pats", le choix de Cam Newton est au moins intéressant sur le papier. Selon plusieurs médias américains, l'ancien des Carolina Panthers s'est engagé pour un an et 7,5 millions de dollars.

A 31 ans, Cam Newton a entamé la seconde partie de sa carrière. La première s'est faite exclusivement sous le maillot des Carolina Panthers qui l'ont drafté avec le premier choix en 2011. Elu rookie de l'année pour sa première saison, Newton a mené les Panthers à un Super Bowl perdu face aux Broncos en 2015. La même année il était élu MVP de la NFL. Quarterback rapide, Newton a détonné par sa qualité de course notamment. Reste à savoir si ses blessures vont le laisser tranquille.

L'ancien MVP, qui a déjà passé sa visite médicale, a "hâte" de débuter avec les Patriots, selon ESPN. Newton tentera de se relancer après avoir souffert de blessures ces deux dernières saisons. Il a manqué 14 matches la saison dernière en raison d'une blessure au pied. A New England, sa tâche ne sera pas simple puisqu'il est le premier à endosser le costume de successeur de Tom Brady, vainqueur de six titres avec les New England Patriots parti cet été aux Tampa Bay Buccaneers.

