Une victoire amère pour Kansas City. Le champion en titre a validé dimanche soir son billlet pour la finale de la conférence Américaine avec un succès sur Cleveland (22-17), mais son quarterback star, Patrick Mahomes, a été victime d'une commotion cérébrale. Le choc entre les Buccaneers de l'inusable Tom Brady et les Saints de Drew Brees a tourné en faveur de Tampa Bay, qualifié pour la finale de conférence Nationale (20-30).

NFL Green Bay et Buffalo en finales de conférences HIER À 07:18

Plus tôt, les Chiefs sont passés tout près d'une énorme déconvenue face aux Browns, alors que rien ne laissait entrevoir cette possibilité après une première période largement dominée. Mahomes qui a d'abord inscrit un touchdown à la course, puis a trouvé son receveur Travis Kelce au début du 2e quart-temps. Quant à la défense, elle était solide à l'image de Daniel Sorensen, qui a repoussé Rashard Higgins juste avant la ligne d'en-but. De quoi renvoyer les deux équipes aux vestiaires sur un score de 19-3 en faveur de Kansas City.

Les choses se sont ensuite enraillées. Après que Cleveland a réduit l'écart à 19-10 grâce à un touchdown de Jarvis Landry, trouvé par Baker Mayfield, Mahomes s'est fait mal après une course, touché au cou après contact avec un adversaire. Lorsqu'il s'est relevé, il titubait et c'est toute son équipe qui d'un coup a semblé K.O. Pendant que son équipe annonçait qu'il souffrait d'une commotion cérébrale, Cleveland s'est rapproché à 22-17, après un touchdown à la course de Kareem Hunt.

Finalement, la défense des Chiefs a resserré les boulons en fin de match, tandis que Chad Henne, le remplaçant de Mahomes a gardé le contrôle du ballon, grâce à deux actions décisives. Sur une 3e tentative, il a réussi une chevauchée inespérée, avant de trouver Tyreek Hill sur la 4e pour parcourir les 14 yards nécessaires. De quoi se faire pardonner de l'interception concédée peu avant, au point que Mahomes l'a félicité sur Twitter en écrivant "Hennething possible" (jeu de mot avec "Anything possible", "tout est possible").

Brees, c'est fini ?

Reste à savoir si ce dernier, MVP du dernier Super Bowl, aura le feu vert des médecins pour défier samedi prochain Buffalo, adversaire battu en saison régulière (26-17 en octobre). "Il a été touché à l'arrière du crâne, ce qui l'a un peu sonné. Mais maintenant il va très bien", a voulu rassurer son entraîneur Andy Reid.

Du côté de La Nouvelle-Orléans, Tom Brady, 43 ans, a remporté le duel à distance qui l'opposait à Drew Brees, d'un an son cadet, pour permettre aux Buccaneers de défier Green Bay en finale de conférence Nationale, où l'attend Aaron Rodgers, probable futur MVP de la saison à 38 ans.

Brady, lauréat de six Super Bowl avec les Patriots, a lancé deux touchdowns vers Mike Evans et Leonard Fournette aux 2e et 3e quart-temps, d'abord pour prendre l'avantage (10-6) puis pour égaliser à (20-20). Cerise sur le gâteau, il s'est lui-même chargé de marquer le 3e touchdown de son équipe, après que Brees se soit fait intercepter au milieu du dernier quart-temps (30-20). Ce dernier, qui pourrait annoncer sa retraite, avait bien trouvé Tre'Quan Smith pour reprendre l'avantage (20-13) après la pause, mais une troisième interception subie dans les dernières minutes a terni un peu plus sa possible dernière sortie.

Le tableau des play-offs

Conférence Américaine (AFC)

Kansas City Chiefs - Cleveland Browns : 22-17

Buffalo Bills - Baltimore Ravens : 17-3

Conférence Nationale (NFC)

New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers : 20-30

Green Bay Packers - Los Angeles Rams : 32-18

NFL Pourtant fervent soutien en 2016, Belichick refuse la médaille de la liberté de Trump 12/01/2021 À 06:30