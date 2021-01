Il faut remonter au 2 janvier 1966 pour trouver trace d'une équipe jouant pour un titre dans son enceinte. Les Green Bay Packers s'étaient alors imposés lors de la finale de la NFL face à Cleveland dans leur antre de Lambeau Field. C'était un an avant la fusion entre les deux grandes Ligues du football américain, la NFL et l'AFL, pour marquer le début de l'ère du Super Bowl, dès 1967.

Est-ce un hasard si la première équipe à jouer le Super Bowl à la maison est celle de Tom Brady ? Sans doute pas. Il n'avait jamais pu accomplir cet exploit, et pour cause : il évoluait auparavant à New England, franchise basée à Boston, ville qui n'a jamais accueilli la grande finale de la NFL. Lorsqu'il a quitté les Patriots l'an passé pour rejoindre la Floride, tout le monde avait bien noté que le Super Bowl aurait lieu à Tampa. Pour les supporters floridiens, le rêve va devenir réalité. Et ils savent ce qu'ils doivent à Tom Brady.