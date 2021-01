Patrick Mahomes restait soumis au protocole de commotion cérébrale de la NFL lundi, au lendemain de sa sortie prématurée lors du match remporté contre Cleveland en play-offs. "Il est dans le protocole et on verra comment il va dans les prochains jours", a déclaré son entraîneur Andy Reid lundi. Dimanche, après avoir brillé en première période en inscrivant le premier touchdown à la course, puis en envoyant son receveur Travis Kelce pour le deuxième, il s'est fait mal au cou lors du 3e quart-temps après un plaquage.