Et le SoFi Stadium s'embrasa. A domicile, Dr. Dre et Snoop Dogg ont assuré le spectacle lors du concert de la mi-temps du Super Bowl entre les Los Angeles Rams et les Cincinnati Bengals, dimanche en Californie. Et ils n'étaient pas seuls : 50 cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Eminem les accompagnaient pour un show d'une quinzaine de minutes durant lesquelles les têtes ont bougé au gré des tubes, de The Next Episode à Still Dre en passant par Lose Yourself. C'est à (re)voir pas plus loin qu'ici :

