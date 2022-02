La NFL va ouvrir une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel à l'encontre de Daniel Snyder, le propriétaire de la franchise des Washington Commanders, proférées par Tiffani Johnston, une ancienne pom-pom girl et responsable marketing de l'équipe.

"La semaine dernière, la Ligue a déclaré qu'elle examinerait et prendrait en compte les allégations de Tiffani Johnston, comme elle le ferait pour toute autre allégation concernant de mauvaises conduites sur le lieu de travail des Washington Commanders", a déclaré Brian McCarthy, porte-parole de la NFL, dans un communiqué mercredi.

"La Ligue, et non l'équipe, mènera une enquête indépendante et engagera sous peu les services d'un enquêteur pour déterminer les faits", a-t-il conclu. Cette ferme mise au point survient quelques heures après que le club de la capitale fédérale a annoncé avoir missionné son propre groupe d'enquêteurs, "afin de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de Tiffani Johnston".

La semaine dernière, lors d'une audition au Congrès, Tiffani Johnston a déclaré aux législateurs que Snyder lui avait touché la cuisse sous une table lors d'un dîner d'affaires à Washington en 2005 ou 2006 et l'avait poussée vers sa limousine après le dîner avant qu'un avocat de Snyder n'intervienne.

