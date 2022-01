C'est une page d'histoire qui se tourne. De son histoire. Mais aussi de celle de la NFL. Et du sport dans son ensemble. Selon ESPN mais aussi Ian Rapoport de NFL.com, Tom Brady a décidé de s'arrêter là. A 44 ans. Et après 22 saisons en NFL, mais aussi et peut-être surtout sept Super Bowl remportés. Un long parcours qui lui a permis de devenir une légende du sport, tant pour ses succès que sa longévité au plus haut niveau.

Depuis quelques jours, la rumeur enflait. Après l'élimination prématurée des Tampa Bay Buccaneers en demi-finale de conférence nationale face aux Rams, Tom Brady avait déjà laissé planer le doute. "Je vais prendre les choses au jour le jour et voir où nous en sommes", avait déclaré le quarterback superstar de la NFL. Et un jour après, il avait montré que sa réflexion était plus avancée en évoquant ses responsabilités vis à vis de sa famille dans le podcast, "Let's go". "Ma femme est ma plus grande supportrice. Ca lui fait mal de me voir aller prendre des coups. Et elle mérite ce dont elle a besoin de moi en tant que mari. Tout comme mes enfants méritent ce dont ils ont besoin de moi en tant que père", avait lâché le Californien de naissance, marié au mannequin brésilien Gisele Bündchen. Selon ESPN, l'heure est donc bien venue de se consacrer à sa famille.

Il y a encore quelques semaines, tout laissait pourtant penser qu'il pourrait encore continuer. Son niveau de jeu déjà. Malgré son âge, il ne montrait pas de signe de baisse de régime pour guider les Buccaneers vers les sommets. Et ses déclarations allaient aussi dans ce sens. "Je pense vraiment que je peux jouer aussi longtemps que je le souhaite. Vraiment. Je pourrais réellement jouer jusqu'à 50 ou 55 ans si j'en avais envie", avait-il confié au mois d'octobre dernier. Mais depuis et après son échec dans sa quête d'un huitième sacre au Super Bowl, il a changé d'idée sur la question, même s'il lui reste une année de contrat avec les Bucs, franchise qu'il a rejointe la saison passée et menée au titre.

