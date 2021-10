Jon Gruden, entraîneur principal des Raiders de Las Vegas, a démissionné après des accusations de propos misogynes et homophobes. Le tout après une rencontre avec le propriétaire des Raiders, Mark Davis, plus tôt dans la journée de lundi, selon NFL Network et ESPN. "J'ai démissionné de mon poste d'entraîneur principal des Las Vegas Raiders. J'adore les Raiders et je ne veux pas être source de distraction. (...) Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit", a écrit Gruden dans un message relayé sur le compte Twitter de l'équipe de NFL. "J'ai accepté la démission de Jon Gruden de son poste d'entraîneur principal des Las Vegas Raiders", a ajouté dans un autre tweet le propriétaire de l'équipe Mark Davis. Rich Bisaccia, qui faisait partie de l'équipe de Gruden, a été nommé comme entraîneur principal intérimaire.

La décision de Jon Gruden intervient après une période tumultueuse de 72 heures qui a commencé vendredi lorsque le Wall Street Journal a révélé que l'entraîneur avait utilisé une comparaison raciste pour décrire le chef du syndicat des joueurs, DeMaurice Smith. Dans le courriel, Gruden décrit Smith comme ayant "des lèvres de la taille de pneus Michelin", des mots qui font appel à l'imagerie des caricatures racistes. La National Football League (NFL) a condamné l'e-mail dans un communiqué, le qualifiant de "consternant, odieux et totalement contraire aux valeurs de la NFL". Dans des commentaires adressés à ESPN ce week-end, Gruden a déclaré qu'il avait "honte" de ses propos, insistant sur le fait qu'il n'y avait "pas une once de racisme" dans sa personne.

Gruden a également utilisé des insultes anti-gay

Mais lundi dernier, le New York Times a indiqué avoir examiné plusieurs autres courriels de l'entraîneur dans lesquels il utilisait des insultes anti-gay et misogynes pour dénigrer des questions telles que l'émergence de femmes arbitres ou le recrutement d'un joueur gay. Dans d'autres courriels, il a tourné en dérision les joueurs qui ont protesté pendant l'hymne national américain, demandant qu'ils soient renvoyés.

Dans les e-mails examinés par le quotidien, Jon Gruden a également utilisé des insultes anti-gay pour s'en prendre à Roger Goodell, commissaire de la NFL, qu'il qualifie de "pédé" et de "chatte anti-football sans cervelle". Le Times a rapporté que les courriels provenaient d'une enquête distincte sur l'inconduite au travail qui n'impliquait pas directement Gruden. Ces courriels étaient destinée à Bruce Allen, ancien président de l'équipe de football de Washington, alors que Jon Gruden travaillait comme analyste de studio pour ESPN. M. Gruden était revenu à l'entraînement avec les Raiders en 2018 après une absence de 10 ans.

