Il ne manquait que lui. Dans le flot d'hommages ayant accompagné l'annonce de la retraite du légendaire quarterback Tom Brady, son silence avait été remarqué: Bill Belichick, son mentor durant vingt ans chez les Patriots, a finalement salué mercredi "le meilleur joueur de l'histoire de la NFL".

L'entraîneur de New England, qui a remporté six Super Bowl avec Brady en neuf finales disputées et ainsi régné pendant deux décennies sur le championnat de la Ligue professionnelle de football américain, aura donc mis un peu plus de 24 heures pour adresser sa dithyrambe.

"Une source d'inspiration"

"Je suis privilégié d'avoir drafté et entraîné Tom Brady, le compétiteur et gagnant ultime", a déclaré Belichick dans un communiqué publié par les Patriots. "Les humbles débuts de Tom dans le football américain professionnel ont finalement abouti à ce qu'il devienne le meilleur joueur de l'histoire de la NFL." C'est en 2000 que New England a choisi le jeune quaterback au sixième tour de la draft, en 199e position. Et, contre toute attente, ce dernier s'est vite imposé comme un titulaire, remportant la première de ses sept bagues de champion la saison suivante.

"Tom a toujours atteint le plus haut niveau de performance face à des adversaires qui ont toujours fait de lui le joueur numéro un à arrêter. Sa quête de l'excellence était une source d'inspiration. Tom était professionnel sur et en dehors du terrain, et se comportait avec classe, intégrité et gentillesse", a ajouté Belichick. Et de conclure: "je remercie Tom pour sa poursuite incessante de l'excellence et son impact positif sur moi et les New England Patriots pendant 20 ans".

Leur histoire commune s'est arrêtée en 2020, quand Brady a senti qu'il n'était plus dans les plans de son club de toujours. Parti à Tampa Bay, il a fait des Buccaneers, végétant dans les profondeurs de la Ligue, une équipe de champion, remportant ainsi son septième Super Bowl

Merci Patriot Nation. Je vous suis plus que reconnaissant et je vous aime tous". Aussi, quand il a écrit mardi son long message pour annoncer sa retraite à 44 ans, Brady n'a pas eu un mot pour New England ni Belichick. Avant, finalement, de se rattraper quelques heures plus tard sur Twitter: "". Homme de tous les records , dont celui de longévité (22 ans) dans une ligue rugueuse pour les organismes, il est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps.

