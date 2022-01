C'était un secret de polichinelle et Ben Roethlisberger n'a pris personne de court. Dès la fin de la saison régulière, il avait laissé entendre que ce serait "très probablement" sa dernière saison. Un peu moins de deux semaines après l'élimination de Pittsburgh dès le premier tour des playoffs face à Kansas City, le quarterback des Steelers a officialisé jeudi ce que tout le monde avait déjà entériné : il quitte la scène, à quelques jours de son 40e anniversaire, après une carrière longue de 18 ans.

C'est un des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL et un des plus prolifiques qui se retire. Vainqueur du Super Bowl à deux reprises (2006, 2009), il avait également pris part à celui de 2011, perdu contre les Green Bay Packers. "Je ne saurais exprimer tout ce que le football a signifié pour moi et sur la bénédiction qu'il a été (pour moi). Je sais avec certitude que j'ai tout donné à ce sport, mais je suis submergé par la gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté. Le voyage a été exaltant, défini par des relations et alimenté par un esprit de compétition", a-t-il écrit sur Twitter. "Pourtant, le temps est venu de vider mon casier, de raccrocher mes crampons et de continuer à être tout ce que je peux être pour ma femme et mes enfants. Je me retire du football, vraiment reconnaissant", a conclu le désormais ex-joueur.

Drafté en 11e position en 2004, celui que tout le monde à Pittsburgh surnommera très vite "Big Ben" avait pris ombrage du fait que Eli Manning (N°1) et Philip Rivers (N°4) aient été choisis avant lui. Ce qu'il avait vécu comme un affront serait son moteur, dès ses débuts. Alors qu'il devait apprendre derrière Tommy Maddox, la blessure de ce dernier le propulse au poste de titulaire dès le début de son année rookie. Roethlisberger remporte ses 15 premiers matches en tant que titulaire mais échoue en finale de conférence contre New England et Tom Brady. Dès la saison suivante, il deviendra à 23 ans le plus jeune quarterback à remporter le Super Bowl.

La passe pour Santonio Holmes, son sésame pour la légende

Joueur dur au mal, bien dans la tradition des Steelers, Big Ben s'est distingué par sa faculté à tenir debout, à échapper aux plaqueurs adverses, et à prolonger chaque action jusqu'à trouver une solution. C'était cela, la marque de fabrique de Roethlisberger. Statistiquement, il a sa place parmi les plus grands. Il achève sa carrière au huitième rang du nombre de touchdowns à la passe (418) et au cinquième en nombre de yards à la passe (64 088) et au nombre de passes complétées (5 440). Ses 165 victoires font de lui le deuxième quarterback le plus victorieux avec une seule et même équipe, derrière Tom Brady avec les Patriots.

Mais c'était, aussi, un compétiteur hors normes. Avec 54 drives décisifs pour mener les Steelers à la victoire, il est à la hauteur de Tom Brady et Drew Brees, une seule unité derrière le recordman Peyton Manning. Big Ben est entré pour de bon dans la légende lors d'un de ces fameux drives pour la gagne, lors du Super Bowl XLIII, en 2009. A un peu plus de trente secondes du terme, sa passe de touchdown pour Santonio Holmes a scellé le triomphe de Pittsburgh, dans ce qui reste un des plus fameux Super Bowls de l'histoire.

La génération dorée de la Draft 2004 est donc partie, puisqu'Eli Manning et Philip Rivers avaient déjà pris leur retraite. Roethlisberger aura gagné autant de Super Bowls que Manning, mais ses statistiques sont largement supérieures. Rivers pouvait rivaliser statistiquement, mais il n'a jamais gagné de titre ni même disputé ne serait-ce qu'un Super Bowl. Dans quelques semaines, Aaron Rodgers et Tom Brady pourraient, eux aussi, décider de raccrocher et c'est tout un pan de l'histoire des quarterbacks majeurs du XXIe siècle qui pourrait se refermer, alors que Brees s'est également retiré l'an passé.

