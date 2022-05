Colin Kaepernick de retour en NFL ? On n'en est pas là, mais le quarterback de 34 ans a fait un pas dans cette direction. ESPN et NFL Network rapportent mercredi que l'ancien joueur des San Francisco 49ers a effectué des séances d'entraînements avec les Las Vegas Raiders cette semaine. Mark Davis, le boss de la franchise du Nevada, n'avait pas exclu par le passé de s'attacher les services de Kaepernick si son staff donnait son aval pour ce recrutement.

C'est le souhait du joueur, finaliste du Superbowl en 2013, qui n'a plus joué depuis fin 2016 et reste sans contrat depuis la fin de son bail avec les 49ers en 2017. "Je dois trouver mon chemin pour revenir. Donc, si je dois être pris en tant que remplaçant, ça m'ira bien", avait-il affirmé le mois dernier dans le podcast "I Am Athlete".

En 2016, Kaepernick s'était agenouillé plusieurs fois avant les matches, au moment de l'hymne national, pour protester contre les injustices raciales. Il avait intenté un procès à la NFL, accusant les propriétaires des équipes de s'être entendus pour le maintenir à l'écart de la ligue, avant de finalement retirer sa plainte moyennant un arrangement financier, d'un montant inférieur à 10 millions de dollars, selon divers médias.

