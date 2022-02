Jimmy Garoppolo, qui a guidé San Francisco jusqu'en finale de conférence nationale la semaine passée, a laissé entendre qu'il pourrait jouer dans une autre équipe la saison prochaine, après avoir délivré un message en guise d'au revoir aux supporters des 49ers mardi. "Ça a été une sacrée aventure. Je vous aime les gars. A plus tard", a dit Garoppolo, fixant la caméra, en toute fin d'une conférence de presse virtuelle.

"Je parlais hier (lundi) avec (le manager général de SF) John Lynch, à propos de la bonne destination à trouver. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, il suffit de le faire de la bonne façon", a déclaré le joueur âgé de 30 ans, qui a encore un an de contrat avec la franchise californienne. "J'ai une longue carrière devant moi. Je suis enthousiaste à ce sujet. Je suis excité par les opportunités à venir. Je veux juste aller dans un club qui veut gagner. Je suis ici pour jouer au football, gagner des matches, et tant que j'ai de bonnes personnes autour de moi, les choses se feront d'elles-même", a-t-il ajouté.

La perspective d'un départ des 49ers a pris corps, lorsque le club a choisi le quarterback Trey Lance, en 3e position de la draft l'an dernier. Or, avec les départs à la retraite du légendaire Tom Brady et d'un autre vétéran émérite Ben Roethlisberger, des places de titulaires sont à prendre, respectivement chez les Tampa Bay Buccaneers et les Pittsburgh Steelers. La semaine dernière, San Francisco a été tout près de se qualifier pour le Super Bowl, qui aurait été la deuxième en trois saisons pour Garoppolo. Mais les Rams de Los Angeles ont comblé un déficit de 10 points dans le quatrième quart-temps pour l'emporter 20-17.

