La règle de la "mort subite" permettant à la première équipe marquant un touchdown en prolongation de gagner le match, est critiquée au lendemain de la qualification des Chiefs aux dépens des Bills (42-36) en play-offs NFL. Dimanche, il a été donné de voir une des plus indécises et passionnantes rencontres de l'histoire de la ligue professionnelle de football américain. Avec pour épilogue un touchdown décisif de Travis Kelce à la réception d'une passe de Patrick Mahomes, qui a permis à Kansas City d'avoir le dernier mot sur Buffalo et d'avancer en finale de conférence.

Le règlement stipule que les deux équipes peuvent être en possession du ballon au moins une fois en prolongation, sauf si celle qui la commence en attaque (au bénéfice d'un tirage au sort pour la première possession), marque un touchdown. Et la question de son équité se pose à nouveau, car ce n'est pas la première fois que ce scénario se produit.

"Cette règle est nulle"

Patrick Mahomes ne le sait que trop bien pour avoir aussi perdu de cette façon, en 2019, en finale de conférence, face aux New England Patriots de Tom Brady, alors en route vers son sixième Super Bowl. "Cela a été à notre avantage cette fois, mais lorsque deux équipes s'affrontent à un tel niveau de jeu, ça pue de ne pas voir l'autre (quarterback) pouvoir attaquer à son tour", a pesté la star des Chiefs, évoquant Josh Allen, en effet dans l'impossibilité de poursuivre une rencontre qu'il a pourtant éclaboussée de sa classe, avec quatre lancers gagnants dont les deux derniers dans les 73 dernières secondes du temps réglementaire.

"Cette règle est nulle. Les deux équipes devraient avoir une chance d'attaquer", a écrit Torrey Smith, receveur des Philadelphia Eagles, vainqueur du Super Bowl en 2017. "Il est temps de revoir ce règlement", a appelé Emmanuel Acho, ex-défenseur des Cleveland Browns, consultant à la télévision. "Allen a gagné 329 yards, réussi 4 touchdowns, marqué sur 3 de ses 4 dernières possessions et... n'a jamais touché le ballon en prolongation. Un match aussi important n'aurait pas dû se jouer à pile ou face."

L'intéressé, lui, semblait mieux accuser le coup : "Les règles sont ce qu'elles sont. Je ne peux pas m'en plaindre parce que si c'était l'inverse, nous serions en train de célébrer aussi". Après leur défaite contre les Patriots en 2019, les Chiefs avaient émis une proposition visant à modifier le règlement. En vain.

