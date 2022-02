Qui d'autre que lui ? Au terme d'une saison de tous les bonheurs et tous les honneurs, qui restera celle de son explosion parmi les superstars de la NFL, Cooper Kupp a été le héros de la victoire des Rams au Super Bowl, dimanche soir, contre Cincinnati (23-20). A 85 secondes de la fin du match, alors que Los Angeles était mené de quatre points, c'est lui qui a capté dans la "end zone" la passe de son quarterback Matthew Stafford pour inscrire le touchdown du titre. Son deuxième dans ce match.

Ad

Quelques minutes plus tard, le receveur californien était désigné MVP. Il n'est que le huitième wide receiver élu meilleur joueur du Super Bowl, et le deuxième au cours des dix dernières années après Julius Edelman lors de la victoire de New England contre... les Rams, il y a trois ans. Un mauvais souvenir pour Kupp puisque, au-delà de la défaite de son équipe, il avait suivi, impuissant, le sacre des Patriots. Genou en vrac, il n'avait pas été en mesure de jouer. "Manquer ce Super Bowl, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai vécues", avait-il expliqué la semaine dernière. Il a tourné la page en beauté.

NFL Un thriller et la fête à la maison pour les Rams IL Y A 9 HEURES

Le touchdown du sacre pour Cooper Kupp et les Rams face à Cincinnati. Crédit: Getty Images

S'il est rapidement devenu un pion important de l'attaque des Rams après avoir été drafté en début de troisième tour en 2017, ce n'est vraiment que cette saison qu'il a changé de dimension, dans des proportions que personne n'avait vraiment vu venir. Une campagne historique, puisque Kupp a terminé numéro un en termes de yards (1947), de réceptions (145) et de touchdowns (16).

Une "Triple couronne" rarissime en NFL puisqu'il n'est que le quatrième receveur à finir en tête sur les trois tableaux après Jerry Rice (1990), Sterling Sharpe (1992) et Steve Smith (2005). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas levé le pied lors des playoffs, achevé avec au moins un touchdown dans chaque match, jusqu'à ce dénouement heureux face à Cincinnati lors du Super Bowl. "Je ne sais pas quoi dire, je n'ai même pas l'impression de mériter tout ça, je veux juste remercier mes coéquipiers, mes coaches et ma famille", a-t-il réagi sur NBC.

Anna, le point d'ancrage

Drôle de parcours que le sien. Il n'est ni le plus grand, ni le plus costaud, ni le plus rapide des receveurs. A sa sortie du lycée, pas grand-monde ne misait sur lui. A la fin de son cursus, il doit attendre un mois avant de recevoir une proposition d'une université. Elle émane d'Eastern Washington. Son choix sera limité puisque seule la fac d'Idaho State se manifeste à son tour quelques semaines plus tard. Il a déjà 20 ans quand il intègre l'équipe d'Eastern Washington à la fac et ne sera ainsi drafté qu'à 24 ans, deux ans de plus que l'âge classique.

S'il a remercié ses proches après le Super Bowl, ce n'est pas qu'une affaire de convenances. Chez lui, ces mots ont un sens, qu'il s'agisse des liens du sang ou de ceux du cœur. Son grand-père, Jake Kupp, a été un joueur de ligne offensive de haut niveau dans les années 70 avec les New Orleans Saints alors que son quarterback de père a été drafté au 5e tour de la draft en 1990. Le pedigree était là. Le soutien aussi. Mais celle à qui il doit le plus, c'est sans doute sa femme, Anna. Son point d'ancrage.

Cooper Kupp et sa compagne, Anna, après la victoire des Rams en finale de conférence. Crédit: Getty Images

Kupp l'a rencontrée au lycée et, depuis, ils ne se sont plus quittés. Quand Cooper a intégré Eastern Washington, elle suivait un cursus à l'université d'Arkansas. Anna Croskrey a alors décidé de renoncer à sa bourse pour le rejoindre dans le nord-ouest du pays. Parallèlement à ses études, elle travaille à côté tous les soirs et le week-end pour subvenir aux besoins du jeune couple pendant que Kupp, lui, se consacre à ses études et, surtout, au football. "Un pari commun sur l'avenir, car nous étions une équipe", dit-elle. Ils croient tellement en cet avenir qu'ils décident de se marier en 2015, alors qu'ils sont encore tous les deux à la fac et sans un rond.

Quand on lui a demandé en octobre dernier, alors qu'il devenait un personnage central de la NFL, à qui il devait le plus son arrivée au plus haut niveau, le grand barbu n'a pas hésité une seconde : "Anna. Je lui dois tout. Les gens n'imaginent pas à quel point elle m'a aidé et à quel point elle m'aide encore." Pour Austin Wagner, proches de l'inséparable duo au lycée, "Anna est son roc". "Je ne pense pas qu'il y aurait de Cooper en NFL sans ce qu'Anna a fait pour lui. Il travaille deux fois plus que tout le monde parce qu'il sait que, vis-à-vis d'elle, il n'a pas le droit de lever le pied", a-t-il confié à ESPN.

Il n'était pas rare que je me lève le matin avec un sms de Coop' qui avait eu une nouvelle idée pendant la nuit

Son dévouement à l'entraînement est connu de tous chez les Rams. Mais l'histoire de Cooper Kupp, c'est aussi celle d'un joueur "à l'intelligence très au-dessus de la moyenne". Celui qui le dit est Zac Taylor, l'entraîneur principal des... Cincinnati Bengals, que le receveur a donc largement contribué à faire pleurer dimanche lors du Super Bowl. Avant d'être promu dans l'Ohio, Taylor était le coach des receveurs chez les Rams lors de l'année rookie de Kupp. Il est donc particulièrement bien placé pour évoquer son évolution.

Cooper Kupp et son quarterback Matthew Stafford. Ces deux-là se sont bien trouvés cette année... Crédit: Getty Images

"Il a une approche du jeu qui est comparable à celle d'un quarterback, a-t-il expliqué la semaine passée en amont du Super Bowl. Coop' comprend la structure des défenses, leurs nuances. Il échangeait beaucoup avec les defensive backs (les défenseurs chargés de défendre prioritairement contre la passe, donc sur les receveurs comme Kupp, NDLR). Il cherchait à comprendre leur fonctionnement, leur mode de pensée. Mais il se soucie aussi du jeu de course. Souvent, il envoyait des captures écrans de certains jeux de courses avec son avis dessus. Et il n'était pas rare que je me lève le matin avec un sms de Coop' qui avait eu une nouvelle idée pendant la nuit. En ce sens, il a quelque chose d'unique."

Cette science du jeu, largement supérieure à la moyenne pour un receveur, explique sa faculté à emprunter des tracés impeccables sur le terrain. C'est comme cela que ce "route runner" d'exception est devenu ce poison infernal, souvent létal. Mais lui préfère mettre en avant sa persévérance, née de son histoire avec Anna. "Je n'avais pas le droit de douter de ma capacité à réussir parce qu'elle ne doutait jamais de moi, dit-il. J'ai appris qu'avec de la persévérance, on est capable de se dépasser pour atteindre l'excellence."

Dimanche soir, une main sur le trophée Vince Lombardi et l'autre sur celui de MVP, Cooper Kupp, plus haut que jamais, a goûté son triomphe en famille. Elle et lui, posés sur la pelouse, pendant que leurs deux jeunes enfants les couvrent de confettis. Le temps des sacrifices semblait loin, mais la force de Kupp est de ne jamais les oublier.

Après le Super Bowl LVI, Cooper Kupp savoure en compagnie de sa femme, Anna, et de leurs deux jeunes enfants. Crédit: Getty Images

NFL Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar ont régalé : revivez le halftime show IL Y A 10 HEURES