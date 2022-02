Les Denver Broncos, trois fois vainqueurs du Super Bowl, sont officiellement à vendre et espèrent trouver des acquéreurs avant le début de la saison prochaine, ont annoncé mardi leurs propriétaires actuels. La valeur de la franchise étant d'environ 4 milliards de dollars, une transaction à cette hauteur constituerait un record dans l'histoire du sport professionnel américain.

Jusqu'ici, la somme la plus importante pour l'achat d'une franchise a été déboursée en 2020 par l'homme d'affaires Steve Cohen, qui s'est offert les New York Mets (baseball) pour 2,4 milliards de dollars. Un an plus tôt, le magnat d'origine taïwanaise Joseph Tsai avait racheté le club NBA des Brooklyn Nets pour 2,35 milliards de dollars.

Les Broncos, qui ont eu en leurs des quarterbacks légendaires John Elway et Peyton Manning, sont une franchise historique de la NFL qui traverse un creux sur le plan sportif, puisqu'ils n'ont plus atteint les play-offs depuis 2015.

