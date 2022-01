C'était encore une nuit de folie en NFL. Et si la sensation de ce dimanche s'est produite à Tampa Bay, où Los Angeles a damé le pion du champion en titre, stoppant du même coup le parcours de Tom Brady , en quête d'un huitième sacre, le duel entre les Chiefs et les Bills a aussi offert un scénario fou. Avec une fin de match aussi palpitante qu'indécise. Et au bout de la nuit, ce sont les Chiefs qui ont obtenu leur qualification sur un touchdown de Travis Kelce.