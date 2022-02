85 secondes. C'est tout ce qui a manqué à Cincinnati pour aller au bout de sa fantastique saison et de sa folle cavalcade en playoffs. Après avoir survécu à une entame de match très difficile, les Bengals y ont cru dur comme fer, après avoir pris les commandes au score dès la toute première action de la deuxième mi-temps, compté jusqu'à sept points d'avance (20-13) et donc mené jusqu'à un peu plus d'une minute du dénouement. Mais ce Super Bowl, ils l'ont perdu, les laissant entre fierté légitime et frustration immense.

"Nous y étions presque", a souligné le jeune quarterback Joe Burrow, qui s'est non seulement imposé cette saison comme un des meilleurs joueurs au poste le plus important, mais aussi comme un véritable leader, ce qui est presque aussi essentiel. "Nous allons travailler encore davantage pour revenir et franchir la dernière marche, a-t-il ajouté. Il faut laisser cette expérience nous irriguer et cette défaite nous motiver. Mais nous allons célébrer non pas ce Super Bowl mais tout ce que nous avons accompli cette saison."

Joe Burrow et sa ligne offensive. Crédit: Getty Images

La fin des Bungles

La fierté des Bengals, qui ont sans doute délaissé pour de bon leur peu enviable surnom de "Bungles" (les gaffes, en français), est justifiée. Cette année, ils ont décroché leur première place en playoffs depuis six saisons, ils y ont également remporté leur premier match depuis 31 ans et disputé leur premier Super Bowl en 33 ans. La franchise de l'Ohio a redoré son blason et regagné une place sur le devant de la scène. Mieux, c'est une équipe jeune, à l'image de son tandem offensif de feu, composé, donc, de Joe Burrow , et du receveur rookie Ja'Marr Chase . Avec ces deux-là, Cincinnati devrait pouvoir voyager quelques saisons.

Pour autant, comme Burrow l'avait dit lui-même, les qualificatifs de "belle surprise", ou "d'outsider" le fatiguent. Lui voulait gagner. Maintenant. Pas prendre date pour un hypothétique "plus tard". Au-delà du fait que son raisonnement soit on ne peut plus logique sur son principe même pour le compétiteur qu'il est, on ne sait jamais quand, ou bien même "si" une nouvelle chance de disputer le Super Bowl se représentera.

Le grand Dan Marino, quarterback vedette de Miami pendant 17 saisons, a joué sa première grande finale dès sa deuxième saison (comme Joe Burrow), en 1984-85, et l'a perdue contre San Francisco et Joe Montana. "Il a le temps" était alors l'opinion la plus répandue. Mais "Dan The Man", en dépit de sa formidable, longue et prolifique carrière, n'a plus jamais remis les pieds au Super Bowl. Peut-être Joe Burrow reviendra-t-il une fois, trois fois ou dix fois au Super Bowl. Peut-être l'a-t-il joué pour la dernière fois dimanche.

19 sacks en playoffs, un record

Le choc du Sofi Stadium face aux Rams a confirmé deux choses : À Cincinnati, presque tout est en place pour soulever le trophée Vince Lombardi. Mais la nature de ce presque s'est confirmée lors de ce match et, de manière plus large, tout au long de ces playoffs. Il tient à la faiblesse de la ligne offensive des Bengals, qui n'a pas tenu le choc contre le redoutable pass rush de L.A., avec Aaron Donald et Von Miller en figures de proue. Une fois le rouleau compresseur californien mis en marche dans les deux derniers quarts-temps, l'OL des Bengals a souffert le martyre, exposant son quarterback de façon dangereuse.

Joe Burrow sacké, une image trop fréquente pour les Bengals. Crédit: Getty Images

Joe Burrow avait été sacké à neuf reprises lors de la victoire à Tennessee (Divisional Round). C'était un record. Cincinnati s'en était sorti, mais lors du Super Bowl, alors que le numéro 9 a subi sept sacks supplémentaires (dont six pour la seule deuxième mi-temps), l'équation est devenue insoluble. Au total, il a été sacké 19 fois lors de ces playoffs. Un (peu enviable) record.

C'est un vrai problème. D'abord, de façon basique, pour gagner des matches contre des défenses de premier plan. Mais c'est aussi une façon de mettre en danger Burrow. Or un "franchise quarterback" n'a pas de prix en NFL, surtout quand il est aussi fort et performant que le numéro un de la draft 2020.

Ne pas jouer à la roulette russe avec Burrow

Joe Burrow a déjà connu une grave blessure au genou au milieu de son année de rookie. Il s'en est bien remis, et c'est peu dire, au vu de ses performances cette saison, mais quand il est resté au sol alors que le dénouement du Super Bowl LVI approchait dimanche, les supporters (et le staff) des Bengals ont à nouveau eu des sueurs froides. Il a fini par se relever, a regagné le bord du terrain en boitant avant de finir la rencontre. Mais combien de temps les Tigres joueront-ils à la roulette russe avec le corps de leur joyau, au risque de perdre très gros, sportivement et financièrement ?

Joe Burrow, touché au genou lors du Super Bowl, a encore donné des sueurs froides aux fans des Bengals. Crédit: Getty Images

Lors de la précédente intersaison, la faiblesse de la ligne offensive avait déjà été pointée. Cincinnati avait recruté le tackle Riley Reiff, dont la saison s'est achevée sur blessure en décembre, et drafté le guard Jackson Carman au 2e tour, mais celui-ci peine à s'imposer. En dehors de Ja'Marr Chase au 1er tour de la draft, lors de la free agency, c'est surtout en défense que les efforts avaient porté, avec les cornerbacks Mike Hilton et Chidobe Awuzie et Le defensive end Trey Hendrickson.

Au printemps 2022 le propriétaire Mike Brown et le general manager (même s'il porte officiellement le titre de "Director of player personnel") ne pourront faire l'économie d'une réflexion profonde dans ce secteur du jeu, notamment sur le flanc droit de la ligne, le plus poreux aujourd'hui. Ou alors ils le paieront très cher, un jour ou l'autre. Ce serait trop bête. Un sacré "Bungle", même. Car comme Joe Burrow le dit, ils sont "tout près".

