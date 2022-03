C'est la retraite la plus courte de l'histoire du sport. Un record de plus pour Tom Brady. Le 1er février dernier, après plusieurs journées émaillées de rumeurs, le quarterback le plus célèbre de la planète officialisait son départ à la retraite. A 44 ans, après une carrière légendaire, marquée notamment par sept victoires au Super Bowl, "Tom Terrific" décidait de se consacrer à sa famille. Mais dimanche, Brady a surpris tout le monde en annonçant que, finalement, il avait changé d'avis. Il va rempiler pour une 23e saison.

Le secret avait été bien gardé cette fois. Pas de rumeurs, aucun bruit, rien. Peu après minuit, heure française, c'est par un message posté sur ses réseaux sociaux que le numéro 12 a dévoilé ses intentions. "Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les tribunes, a-t-il écrit. Ce moment viendra. Mais ce n'est pas maintenant. J'aime mes coéquipiers et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Le travail n'est pas terminé."

Huit jours après sa retraite, Tom Brady assurait pourtant être "en paix et heureux" d'avoir pris cette décision au micro de Jim Grady dans le podcast "Let's Go", expliquant ne pas avoir l'intention de changer d'avis. Mais à propos d'un possible futur retour sur les terrains, un jour, il avait aussi ajouté cette phrase passée un peu inaperçue, qui prend pourtant tout son sens aujourd'hui : "Il ne faut jamais dire jamais." Ce que personne n'avait imaginé, c'était qu'il reprendrait le fil à peine interrompu de sa carrière au bout de six semaines.

