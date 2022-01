Green Bay - San Francisco : 10-13

Un petit tour et puis s'en va. Numéro un de la NFC, Green Bay entrait en lice samedi soir devant son public du Lambeau Field. Sous la neige et par une température glaciale (-12°), les Packers et leur quarterback vedette Aaron Rodgers se sont inclinés contre San Francisco (10-13) au bout du suspense. Robbie Gould, le kicker des 49ers, a inscrit le field goal de la victoire, de 45 yards, alors que le temps expirait pour prendre l'avantage au score... pour la première fois.

Énorme désillusion pour la franchise du Wisconsin qui rêvait d'un nouveau Super Bowl mais ajoute donc une nouveau crève-cœur à la longue liste de déceptions en playoffs pour Rodgers. Pourtant, tout avait bien commencé avec un touchdown dès le premier drive du match. Plus aucun point n'allait ensuite être inscrit jusqu'à la mi-temps. A 5 minutes de la fin du match, tout allait encore bien pour Green Bay, qui menait 10-3. Mais un punt (coup de pied de dégagement) bloqué par l'unité spéciale des 49ers s'est terminé par un touchdown californien pour recoller à 10-10.

Après avoir stoppé dans la foulée l'attaque des Packers, Jimmy Garoppolo a construit un dernier drive suffisamment long pour mettre en position Robbie Gould de crucifier Green Bay sur la toute dernière action de la soirée. C'est le quatrième fois en quatre confrontations que Rodgers est éliminé par les Niners en playoffs. Une vraie bête noire et, désormais, une grande incertitude : Rodgers reviendra-t-il la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr.

Tennessee - Cincinnati : 16-19

Plus tôt dans la soirée, c'est donc Tennessee, le leader de l'AFC à l'issue de la saison régulière, qui avait cédé face à Cincinnati. Les Bengals, qui n'avaient plus gagné le moindre match de playoffs depuis 31 ans, viennent d'en remporter deux en l'espace d'une semaine. Là aussi, c'est sur un field goal que tout s'est décidé. Le héros se nomme Ewan McPherson, un rookie, dont le long coup de pied (52 yards) a envoyé Cincinnati en finale de conférence.

Quelques secondes plus tôt, la défense des Bengals avait réussi à intercepter Ryan Tannehill pour la troisième fois. Celle de trop. Pourtant, les Titans pensaient pouvoir réussir le hold-up sur le fil. Menés 16-6 à l'approche de la fin du troisième quart-temps, les hommes de Mike Vrabel son reveus en l'espace d'une minute à peine : un field goal, une interception puis un touchdown sur une passe de 33 yards de Tannehill pour AJ Brown.

Plus rien n'allait ensuite être inscrit dans un dernier quart-temps étouffant, jusqu'à ce field goal décisif. Les défenses ont fait la loi dans ce match. Celle des Titans a fait vivre l'enfer au jeune quarterback Joe Burrow, N°1 de la draft 2020, saqué neuf fois - record égalé dans un match de play-offs. Mais c'est bien la défense des Bengals qui a eu le dernier mot. La franchise de l'Ohio qui n'a plus atteint la finale de la conférence depuis 1988, affrontera dimanche prochain Kansas City Chiefs ou Buffalo, qui s'affrontent dimanche soir.

