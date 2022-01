Vainqueurs quasi-miraculés lors du tour précédent, qui a abouti à un des plus grands week-ends de play-offs de l'histoire de la NFL, les Chiefs et les Rams partiront légèrement favoris dimanche face aux Bengals et aux 49ers, pour tenter d'accéder au Super Bowl.

Si les finales de conférences nationale et américaine offrent autant de rebondissements, de spectacle et de suspense que les demies, cela promet ! En attendant, après les émotions vécues par ces quatre équipes, qui ont à leur façon créé l'exploit, il leur faut vite ne pas s'y attarder car il reste deux matches à gagner pour succéder aux Buccaneers de Tom Brady au palmarès.

Une opportunité que s'est créée Los Angeles en éliminant justement Tampa Bay (30-27), dimanche dernier. Sortir le champion en titre, en résistant à la pression, de surcroît face au "Goat" (Greatest of All Time), le meilleur joueur de tous les temps peut-être poussé à la retraite à 44 ans, fait des Rams les favoris face aux 49ers. D'autant qu'ils joueront à domicile au SoFi Stadium où aura justement lieu le Super Bowl le 13 février.

Mais les 49ers ont également réussi une performance retentissante pour atteindre le dernier carré en éliminant les Green Bay Packers (13-10). Aaron Rodgers et les siens sont tombés de haut face à la défense de fer des Californiens. Si ce duel marque un nouveau chapitre de la rivalité sportive entre Los Angeles et San Francisco, trois mois après la victoire des Dodgers contre les Giants en baseball (MLB), ce sera la deuxième fois que les deux franchises s'affrontent en play-offs.

En saison régulière, avantage aux 49ers qui restent sur six victoires, la plus récente remontant à début janvier lorsque le quarterback Jimmy Garoppolo a guidé les siens à une victoire (27-24) après prolongation au SoFi Stadium. De quoi nourrir l'espoir d'atteindre la grande finale pour la deuxième fois en trois ans. En 2020, SF avait subi la loi des Chiefs qui avaient été sacrés (31-20) après un dernier quart-temps de feu (21-0).

Cincinnati, seul bourreau des Chiefs depuis 12 matches

Patrick Mahomes avait été décisif avec deux touchdowns à la passe. Et il l'a encore été dimanche dernier face à Buffalo avec un lancer gagnant dans les dernières secondes du temps règlementaire et un autre dans la prolongation (42-36). Avec son maître à jouer en regain de confiance après un début de saison poussif, Kansas City partira favori face à Cincinnati devant son public, qui assistera à une finale de conférence américaine pour la quatrième saison d'affilée. Un record.

D'autant que Mahomes, en passe de mener son équipe à une troisième participation consécutive au Super Bowl, ce que seuls quatre autres quarterbacks ont réussi, a rétabli son entente télépathique avec ses receveurs Travis Kelce et Tyreek Hill. "Ils se font tous les trois confiance. Ils ont cette capacité de savoir où se trouver, peu importe les défenseurs qui se dressent en face", a déclaré cette semaine leur entraîneur Andy Reid.

Les Chiefs ne devront cependant pas oublier que la seule défaite concédée lors de leurs 12 derniers matches est survenue face à ces mêmes Bengals (34-31), début janvier. Le quarterback de Cincinnati Joe Burrow avait brillé avec quatre touchdowns à la passe. Ce dernier, décisif la semaine passée face aux Titans du Tennessee, se veut confiant malgré l'environnement hostile de l'Arrowhead Stadium. "Nous nous attendons à ce que ce soit très bruyant, nous allons donc devoir soigner notre communication non-verbale", a-t-il prévenu.

