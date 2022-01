Incroyable. La NFL n'a pas son pareil pour délivrer des scénarios ahurissants. Notamment en playoffs. Alfred Hitchcock était encore dans les parages dimanche, en Floride. Pour la troisième fois en trois matches ce week-end, tout s'est joué sur un field goal à la dernière seconde. Et comme pour Green Bay et Tennessee samedi, c'est l'équipe qui évoluait à domicile qui a chuté. Les Los Angeles Rams sont venus arracher la victoire sur le fil au Raymond James Stadium (27-30) sur un coup de pied de leur kicker Matt Gay, privant Tampa Bay et Tom Brady d'une prolongation que les Bucs pensaient arracher de haute lutte.

La meilleure équipe a gagné, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les Rams se sont compliqués la vie et auraient pu s'éviter toutes ces sueurs froides. Avec un Matt Stafford efficace à la tête de l'attaque, les hommes de Sean McVay ont rapidement pris les devants au score avec notamment deux touchdowns à la passe pour Kendall Blanton et surtout Cooper Kupp sur une action de 70 yards.

En face, ce n'était pas la même musique. Harcelé par la défense de L.A., Tom Brady a longtemps vécu un cauchemar. A la mi-temps, le champion en titre était mené 20-3 et, sans une perte de balle à un yard de la "end zone" en toute fin de deuxième quart-temps, l'addition aurait pu être plus salée encore.

Avec Brady, le miracle est toujours possible

A la reprise, les affaires de Tampa ne se sont pas arrangées. Toujours sous l'emprise du pass rush adverse, avec une ligne offensive martyrisée, Brady ne pouvait rien faire. Et quand Stafford a ajouté un nouveau touchdown, à la course cette fois, pour porter le score à 27-3 au milieu du troisième quart-temps, tout le Raymond James Stadium a compris que seul un miracle pouvait permettre à ses Bucs de s'en sortir. Mais en termes de miracle, le football US offre un champ des possibles inégalé. Surtout quand Tom Brady est dans le coup.

Tampa a d'abord inscrit 10 points en l'espace de trois minutes pour ramener le score à 13-27 à l'entame du dernier quart-temps. En revenant à deux possessions, les joueurs de Bruce Arians pouvaient à nouveau y croire. Problème, à trois minutes trente du terme, et sans temps mort pour permettre aux Buccaneers d'arrêter le chronomètre, le tableau d'affichage n'avait pas bougé. C'est le moment que Tom Brady a choisi pour expédier une bombe à destination de son receveur numéro un, Mike Evans, lequel a pris le dessus sur Jalen Ramsey. Avec ce touchdown de 55 yards, Tampa Bay reprenait vie (20-27).

Un final invraisemblable

Puis la folie s'est emparée de l'enceinte floridienne quand, sur leur possession suivante, les Rams ont perdu le ballon sur un fumble. C'était jouer avec le feu. Brady allait les brûler. Ou plutôt Leonard Fournette. Sur une quatrième tentative à quitte ou double, le running back a trouvé la terre promise pour remettre les deux équipes à égalité à 42 secondes de la fin du match. Un miracle, un de plus. Si Tampa s'était imposé en prolongation, c'eût été une des plus sensationnelles victoires de la carrière de Tom Brady, ce qui n'est pas peu dire. Mais Tampa n'a pas gagné. Et il n'y a pas eu de prolongation.

Mettant à profit ces quelques dizaines de secondes du dernier quart-temps, Stafford a délivré deux passes pour Cooper Kupp. 20 yards, puis 44, pour mettre les Rams en position d'inscrire le field goal de la victoire au terme d'un final invraisemblable. Kupp, auteur d'une saison monstrueuse, a achevé ce match avec 183 yards et 9 réceptions.

La NFL, formidable manège aux sensations incomparables, a encore sorti les montagnes russes de sa boîte à malices pour offrir une soirée de légende. En parlant de légende, reste maintenant une question qui hantera tout Tampa ces prochaines semaines : reverra-t-on Tom Brady sur un terrain, alors que des rumeurs de retraite commencent à circuler autour du quarterback de 44 ans ?

