Plus grand événement sportif aux États-Unis, le Super Bowl, la finale du championnat américain de football américain, qui opposera les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles se jouera dans la nuit de dimanche à lundi (00h30) dans l'enceinte du SoFi Stadium. Le stade, situé à Inglewood dans la banlieue de la Cité des Anges, est tout simplement l'installation sportive la plus chère du monde et comporte entre autres un terrain en sous-sol, un écran géant circulaire et une verrière de plus de 90 000 mètres carrés.

Un stade à 5,5 milliards de dollars

Pour le maire d'Inglewood, James T. Butts Jr, pénétrer dans le SoFI Stadium, "c'est comme entrer à l'intérieur d'un jeu vidéo". Le jeu vidéo le plus cher de la planète. La structure a coûté pas moins de 5,5 milliards de dollars, soit plus du double du coût prévu initialement (2,2 milliards) au propriétaire des Rams, Stan Kroenke, qui la partage avec l'autre équipe de LA, les Chargers.

Le stade, pour lequel la société de services financiers en ligne SoFi devrait verser environ 625 millions de droits de sponsoring d'ici à 2040, peut accueillir 70 000 personnes environ en configuration normale. Une capacité qui peut être portée à 100 000 spectateurs, ce qui devrait être le cas pour les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques 2028, lors desquels l'enceinte sera temporairement rebaptisée Los Angeles Olympic Stadium.

Une enceinte creusée pour ne pas gêner le trafic aérien

Situé sur un site de plus de 120 hectares dans l'alignement d'une des pistes de l'aéroport international de Los Angeles, le stade a dû être construit avec un terrain logé plus de 30 mètres sous le niveau du sol, pour ne pas gêner le trafic aérien. Il est recouvert d'une verrière géante en forme de griffe, de plus de 90 000 mètres carrés, qui abrite des intempéries tout en laissant passer la lumière. Elle rappelle la Canopée des Halles, à Paris, ce qui donne l'impression d'un espace à la fois fermé et ouvert sur l'extérieur.

Les architectes ont utilisé des panneaux spéciaux translucides qui, sur la face supérieure, permettent de transformer le toit en écran géant, aux animations visibles depuis un avion. À l'intérieur du complexe a été installé un autre écran géant, circulaire lui en forme de longue bande de 110 m de long, qui fait le tour du terrain et diffuse des images sur ses deux côtés.

La ligue professionnelle de football américain NFL ne pouvait rêver mieux pour se présenter aux dizaines de millions de téléspectateurs qui suivront le Super Bowl dimanche. Un écrin qui verra notamment un show exceptionnel à la mi-temps avec la participation des poids lourds du rap américain en les personnes de Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Dr Dre.

Mais pour assister à cette finale entre les Los Angeles Rams et les Cincinnati Bengals dans le stade, inauguré en septembre 2020, il fallait mettre à la poche. Pas moins de 4000 dollars étaient nécessaires pour s'octroyer une place sur les sites de revente cette semaine. Les nouvelles loges construites au ras du terrain pour être au plus près de l'action, baptisées Field Cabanas, étaient déjà toutes vendues plusieurs jours avant l'événement. Un peu plus loin de la pelouse, d'autres se négociaient encore à plus de 1,1 million de dollars l'espace, pour une petite vingtaine de personnes.

