Le contexte

La NFL vient de vivre des playoffs complètement fous, parmi les plus passionnants de l'histoire de la Ligue. Lors des deux derniers tours avant le Super Bowl, tous les matches se sont joués sur le fil, sur un field goal à la dernière seconde ou en prolongation. Des scénarios à couper le souffle des cardiaques et des autres. Le Super Bowl sera-t-il à la hauteur de cette "postseason" de feu ? Tout le monde le souhaite et c'est loin d'être impossible. L'affiche est inédite, inattendue, mais excitante.

Dans l'écrin à 5,5 milliards de dollars du SoFi Stadium, les Los Angeles Rams évolueront à domicile. Curieusement, alors que ce cas de figure ne s'était jamais présenté lors des 54 premières éditions, les deux derniers Super Bowls ont donc vu une des deux équipes jouer devant leur public puisque c'était déjà le cas des Buccaneers l'an dernier au Raymond James Stadium. Cela avait porté bonheur à Tampa et Tom Brady, vainqueurs de Kansas City.

Les Rams partent avec les faveurs des bookmakers, plus pour l'étoffe globale de leur roster que pour le fait d'être à la maison. Et c'est vrai, leur effectif, ultra-complet, a l'allure d'un vainqueur du Super Bowl. En défense, le monstre Aaron Donald, pose toujours un problème insoluble sur la ligne. Et s'il est le point d'ancrage, il n'est pas la seule star de cette escouade, qui compte aussi l'ancien lineback des Broncos, Von Miller, ou le all-pro cornerback Jalen Ramsey. En attaque, le trio Matthew Stafford - Cooper Kupp - Odel Beckham Jr a également fière allure. Sur le papier, l'équipe de Sean McVay, est sans doute un peu plus prête à décrocher la timbale, trois ans après une triste défaite contre New England et Tom Brady (13-3).

Les Bengals, eux, constituent la grande surprise de la saison. Il y a un an, ils achevaient leur campagne avec un des pires bilans de toute la NFL (2 victoires, 14 défaites). Mais ils évoluaient sans leur jeune quarterback, Joe Burrow, qui s'était gravement blessé au genou. Burrow est revenu et il a franchi non pas un, mais une bonne dizaine de caps cette année pour s'affirmer comme un des meilleurs quarterbacks de la Ligue, bien aidé par l'émergence du receveur rookie Ja'Marr Chase.

L'histoire des Bengals est déjà la 'feel good story" de l'année. La franchise de l'Ohio n'avait plus remporté le moindre match de playoffs depuis 31 ans, la plus longue disette en cours non seulement en NFL mais aussi dans l'ensemble des sports américains (NFL, NBA, MLB, NHL). Epatants durant ces playoffs, les Bengals rêvent maintenant d'aller au bout. Et si ce serait une surprise, cela n'aurait rien d'un hold up.

Matthew Stafford et Joe Burrow, deux quarterbacks pour un titre. Crédit: Getty Images

Le parcours des deux équipes

Cincinnati Bengals

Saison régulière

10 victoires, 7 défaites

Attaque : 8e (337,3 yards/match)

Défense : 18e (350,8 yards/matches)

Playoffs

Wild card week-end : bat Oakland (26-19)

Divisional round : bat Tennessee (19-16)

Finale de conférence : bat Kansas City (27-24)

Los Angeles Rams

Saison régulière

14 victoires, 2 défaites

Attaque : 3e (399,7 yards/match)

Défense : 17e (344,9 yards/matches)

Playoffs

Wild card week-end : bat Arizona (34-11)

Divisional round : bat Tampa Bay (30-27)

Finale de conférence : bat Green Bay (20-17)

Trois stats à avoir en tête

846. Le nombre de yards gagnés cette saison par Cooper Kupp... après avoir réceptionné le ballon. Cela représente 45% de son total de yards du receveur vedette des Rams. C'est ce qui le rend si spécial et si dangereux. Il n'a pas son pareil pour trouver de l'espace au coeur des défenses adverses. La défense des Bengals devra multiplier les aides sur Kupp. Le rôle du safety Vonn Bell pourrait notamment être déterminant.

74. L'âge cumulé des deux entraîneurs, Sean McVay (Los Angeles Rams, 36 ans) et Zac Taylor (Cincinnati Bengals, 38 ans). Soit le duel le plus "jeune" de l'histoire du Super Bowl, qui n'avait encore jamais regroupé deux entraîneurs trentenaires. McVay, dont ce n'est pourtant pas la première apparition au Super Bowl, serait le plus jeune coach à être sacré, battant le record de Mike Tomlin (vainqueur en 2009 avec Pittsburgh juste avant son 37e anniversaire). Taylor serait le deuxième plus jeune derrière Tomlin.

Sean McVay, Los Angeles Rams Crédit: Getty Images

274. Le nombre de yards concédés par la défense des Rams lors de ses trois matches de playoffs. A mettre en comparaison avec la moyenne de l'équipe de L.A. durant la saison régulière : 344,9. Aaron Donald et Cie ont donc sérieusement haussé le ton, au meilleur moment.

La clé du match : Burrow aura-t-il assez de temps ?

Les Rams sont une des équipes les plus menaçantes pour le quarterback adverse. Ils ont signé 50 sacks cette saison. Seuls Pittsburgh (55)et Minnesota (51) en ont réussi autant. A l'inverse, les Bengals, eux, sont une des cinq équipes à avoir concédé 50 sacks ou plus. Avec Aaron Donald (surtout), Von Miller, Leonard Floyd ou Greg Gaines, la défense de L.A. a largement les moyens de meurtrir la ligne offensive de Cincinnati, qui devra pourtant trouver un moyen, quel qu'il soit, de donner le temps à Joe Burrow de mettre son jeu en place. L'utilisation du playaction, notamment sur les premières tentatives, pourrait constituer un début de solution.

Ceci dit, le fait que Burrow soit très exposé au pass rush adverse n'a pas toujours été rédhibitoire pour les Bengals. Lors du Divisional Round, face à Tennessee, le quarterback de Cincinnati a même été sacké à neuf reprises, du jamais vu dans une rencontre de playoffs. Cela n'avait pas empêché les hommes de Zac Taylor de s'imposer sur la pelouse des Titans, pourtant têtes de série N°1 de l'AFC. Mais difficile d'imaginer que Burrow et son attaque puissent s'en sortir sur la durée de ce match s'il est constamment étouffé.

Joe Burrow (Cincinnati) Crédit: Getty Images

Notre avis

Les Rams sont favoris, et à juste titre. Ils sont plus expérimentés, jouent à domicile et disposent de stars à profusion. Mais ce statut d'outsider n'est pas forcément une mauvaise chose si l'on en croit l'histoire récente Depuis 2010, les équipes données favorites d'au moins trois points (ce qui est le cas des Rams) ont perdu cinq fois sur six, et la seule victoire reste un vrai miracle (New England contre Atlanta, qui avait mené 28-3). Bref, c'est tout sauf une garantie.

L'équipe de L.A. est de loin celle qui joue le plus gros. Elle a massivement investi à travers plusieurs trades et c'est peut-être sa meilleure chance de soulever le trophée Vince Lombardi. Plus encore avec l'avantage du terrain. Les Bengals sont portés par une énergie rafraîchissante et un esprit conquérant dans ces playoffs et si Burrow ne montre pas d'émotions dans ce contexte si particulier, Cincinnati a les moyens d'aller au bout de son rêve.

Quoi qu'il en soit, après un match très décevant l'an passé (Tampa Bay avait très vite pris le dessus sur Kansas City), espérons que ce Super Bowl soit dans la lignée de ces playoffs extraordinaires. C'est le dénouement que mérite cette campagne pas comme les autres.

Pronostic : LA Rams 27, Cincinnati Bengals 24

