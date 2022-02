Peu les croyaient encore capables de tenir leurs promesses ou d'exceller : le quarterback Matthew Stafford et les receveurs Odell Beckham Jr. et Cooper Kupp peuvent enfin remporter un Super Bowl, dimanche avec les Rams contre les Bengals. Stafford, 34 ans, a longtemps été l'homme d'un seul club, les Lions de Détroit qui l'ont choisi en première position de la draft en 2009.

En 11 ans passés dans le Michigan, il s'est surtout distingué par ses performances individuelles, battant par exemple le record du plus grand nombre de touchdowns lancés par un quarterback débutant lors d'un match (5). Mais celui qui est classé 4e au nombre de yards parcourus à la passe en moyenne pour une rencontre, n'a mené les siens en play-offs que trois fois.

Aussi, lorsque Détroit l'a transféré à Los Angeles l'an passé, c'est avec la conviction qu'il n'était pas capable de conduire une équipe vers un titre. Lui y a vu une opportunité de prouver le contraire dans un club sacré en 2000 et habitué à jouer les premiers rôles ces dernières années, en témoigne la finale perdue en 2019. Avec les Rams, Stafford a donné d'emblée le ton d'une saison peut-être dorée, puisqu'il a réussi neuf touchdowns à la passe lors des trois premiers matches, égalant le record de franchise établi par Kurt Warner en 1999.

Matthew Stafford, le joueur des Los Angeles Rams, lors de la finale de conférence le 30 janvier 2022 en NFL Crédit: Getty Images

Poids enlevé

Pour sa première finale, le quarterback expérimenté reconnaît que "la pression est forte" mais il se dit "très reconnaissant" de vivre cette occasion "extrêmement rare". Dimanche, il aura dans le viseur Odell Beckham Jr, arrivé à L.A. en cours de saison en provenance de Cleveland, et qui va aussi goûter aux frissons d'un premier Super Bowl à 29 ans. Or ce sera seulement son cinquième match en play-offs, cinq ans après un premier avec les New York Giants, franchise de ses débuts en NFL.

Considéré comme un des meilleurs receveurs de la ligue, il n'a pas pour autant été épargné par les critiques sur son maigre CV et son comportement souvent individualiste. Il jure ne "tirer aucune satisfaction" en les faisant taire. "Plus jeune, je l'aurais certainement fait, mais je sais par où je suis passé", dit celui qui garde un mauvais souvenir de son dernier match contre les Bengals en 2020, puisqu'il s'était rompu un ligament croisé antérieur.

Sauf à s'appeler Tom Brady, néo-retraité à 44 ans après une prodigieuse carrière, le temps en NFL est limité. Raison pour laquelle "OBJ" veut évacuer tout sentiment négatif. "A un moment donné, je voulais prouver aux gens qu'ils avaient tort, plus que je ne voulais être moi-même. Ce poids m'a été enlevé des épaules."

Boucle OODA

Remporter le trophée Lombardi, Cooper Kupp en a presque eu l'opportunité il y a trois ans. Mais une grave blessure à un genou l'a empêché de disputer la finale, perdue par les Rams face aux Patriots. "Manquer ce Super Bowl, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai vécues", confie celui qui veut s'assurer de "profiter pleinement de chaque moment".

Il peut clore en beauté une saison déjà exceptionnelle. Il a déjà accumulé 1947 yards à la réception (145 passes captées), soit le deuxième meilleur total de l'histoire sur un exercice. Le joueur de 28 ans, dont l'entente avec Stafford est quasi-télépathique, a également réalisé une rare "Triple Couronne" (leader du nombre de yards parcourus, de passes captées et de touchdowns réussis). Seuls trois joueurs y étaient parvenus depuis 1970.

Mais Kupp ne se contente pas d'un corps d'acier. Son cerveau a puisé dans un concept tactique utilisé par les pilotes de chasse, la boucle dite "OODA" (observer, orienter, décider, agir). "Plus vite vous répétez ces choses-là, meilleur vous êtes", assure celui qui n'a "jamais douté" de pouvoir revenir de blessure et "être meilleur qu'avant". "Avec de la persévérance, on est capable de se dépasser pour atteindre l'excellence". Des mots qui ont forcément un écho chez ses compères Stafford et Odell Beckham Jr.

