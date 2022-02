Van Jefferson n'oubliera jamais ce dimanche 13 février 2022. En cette veille de Saint-Valentin, le joueur des Los Angeles Rams a connu deux bonheurs immenses en moins de trois heures. Après avoir remporté le Super Bowl pour la première fois de sa carrière face aux Cincinnati Bengals (23-20) sur la pelouse californienne d'Inglewood , le joueur de 25 ans a fêté la naissance de son deuxième enfant, dont le prénom n'a pas encore été communiqué.

J’ai eu trois trophées : ma femme, mon fils et le Super Bowl

C’était un grand jour. J’ai eu trois trophées aujourd’hui : ma femme, mon fils et le Super Bowl", a déclaré après coup le joueur des Rams dans un live Instagram. Au coup de sifflet final, Van Jefferson n'a pas eu le temps de célébrer son plus grand titre sportif aux côtés de ses coéquipiers. Samaria, la femme de Van Jefferson qui arrivait au terme des 40 semaines de grossesse, a été évacuée sur une civière au cours de la rencontre, précise le site de la NFL . "", a déclaré après coup le joueur des Rams dans un live Instagram. Au coup de sifflet final, Van Jefferson n'a pas eu le temps de célébrer son plus grand titre sportif aux côtés de ses coéquipiers.

En effet, le numéro 12 des Los Angeles Rams a été vu en train de quitter le SoFi Stadium en vitesse en compagnie de son père, Shawn Jefferson (ancien joueur des Chargers, Patriots, Falcons et Lions entre 1991 et 2003). "J'ai dit : 'Tu joues, je te verrai à l'hôpital après.' Et c'est ce qui s'est passé", avait déclaré l'épouse de Van Jefferson avant la rencontre à The Athletic.

