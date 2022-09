Frayeur pour Tua Tagovailoa La star des Dolphins de Miami a été hospitalisée, touchée à la nuque et à la tête lors d'un match de NFL à Cincinnati, quatre jours après avoir passé un protocole commotion cérébrale lors d'une autre rencontre. Le quarterback "est conscient et peut bouger ses membres jusqu'à leurs extrémités", a déclaré la franchise de Miami dans un tweet se voulant quelque peu rassurant. Elle a indiqué un peu plus tard que le joueur avait été autorisé à quitter l'hôpital et à rentrer en Floride avec l'avion de son équipe.

Ad

NFL Pour la reprise de la NFL, les Buffalo Bills font chuter les champions 09/09/2022 À 05:04

Peu avant la pause, Tagovailoa a été "saqué" (plaqué) au niveau des jambes par un défenseur des Cincinnati Bengals. L'action a paru plutôt anodine, mais le QB des Dolphins a mal chuté sur ses cervicales, sa nuque et l'arrière de son crâne. L'image est apparue bien plus impressionnante au ralenti, en voyant soudainement ses doigts des deux mains se raidir comme de façon incontrôlée. Le corps médical de son équipe est vite allé s'occuper de lui, une minerve a été posée et il a été évacué sur une civière.

Des critiques contre les Dolphins

Cette blessure survient quatre jours après une autre subie contre les Buffalo Bills, quand un défenseur des Bills l'a plaqué, sa tête cognant violemment le sol. Tua s'était immédiatement levé mais n'avait pu marcher seul et s'était de nouveau effondré. Entré au vestiaire au deuxième quart-temps, il est revenu après la pause finir la rencontre après avoir passé sans encombre le protocole commotion cérébrale imposé dans ce type de situation. Il s'est alors montré décisif dans la victoire des Dolphins contre les Bills (21-19).

Des critiques ont néanmoins plu sur la décision de l'équipe floridienne de le faire reprendre la partie après cette action dangereuse, bien que la franchise, par la voix de son entraîneur Mike McDaniel, a évoqué "une blessure au bas du dos" et non à la tête. "Quand il s'est cogné la tête contre le sol, j'ai supposé que c'était une blessure à la tête. Mais ses jambes sont devenues vacillantes parce que le bas de son dos était complètement lâche, comme il nous l'a décrit", avait-il expliqué après la rencontre.

Ces explications n'ont pas empêché le syndicat des joueurs (NFLPA) d'ouvrir une enquête sur la façon dont le protocole commotion avait été effectué et sur la décision des Dolphins de ramener Tagovailoa sur le terrain. En vertu de la convention collective 2020, la NFLPA, le conseil des joueurs ou tout joueur a le droit (indépendamment ou collectivement) de déposer une plainte concernant un potentiel non respect du protocole commotion cérébrale.

NFL La quête du trône est lancée, avec Brady sur les devants 07/09/2022 À 12:30