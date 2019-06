"Eh, Twitter, me voilà". Tout sourire, O.J. Simpson a fait son apparition sur Twitter dans une vidéo sur le compte @TheRealOJ32 --en référence au numéro qu'il portait dans son équipe de l'université de Californie du Sud puis dans l'équipe des Buffalo Bills--. C'était encore le seul message posté une quinzaine d'heures après sa création. Son avocat Malcolm LaVergne a confirmé à la chaîne de télévision CNN que ce compte était authentique, tout comme la vidéo qui a semble-t-il était filmée avec un smartphone dans le jardin de sa maison à Las Vegas (Nevada).

Vers 20 heures samedi , la vidéo avait reçu quelque 46.000 "like" et le compte cumulait environ 204.000 abonnés. L'ancien joueur explique que, bientôt, ces twittos pourront "lire toutes (ses) pensées et (ses) opinions sur tout simplement tout". Et de prévenir qu'"il existe beaucoup de faux comptes O.J." mais que celui-ci est véritable, promettant que "ce devrait être très amusant". Puis, il ajoute: "J'ai quelques comptes à régler".

25 ans plus tard

La création de ce compte intervient quelques jours après le 25e anniversaire des meurtres le 12 juin 1994 de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de Ron Goldman, un ami de celle-ci. Arrêté à la suite d'une poursuite à faible allure par la police qui avait été suivie en direct par des dizaines de millions d'Américains, il a été reconnu non coupable en 1995 par un jury populaire après un procès rocambolesque.

Il a malgré tout passé sept ans derrière les barreaux pour avoir fait irruption en 2007 avec cinq hommes de main dans un casino de Las Vegas pour "récupérer", sous la menace d'armes, des souvenirs sportifs. Condamné à 33 ans, il a été libéré en octobre 2017 grâce à une remise de peine et vit à Las Vegas.