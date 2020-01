Les Chiefs affronteront dimanche prochain l'équipe surprise de ces phases finales, les Tennessee Titans qui ont successivement éliminé les New England Patriots de Tom Brady, tenants du titre, et les Baltimore Ravens de Lamar Jackson, pourtant favoris dans la course au Super Bowl qui aura lieu le 2 février à Miami.

Les Packers défieront le même jour les San Francisco 49ers qui ont aisément disposé de Minnesota samedi.

Spectaculaire et imprévisible par son scénario, la victoire éclatante de Kansas City, qui était pourtant mené 24-0 au début du deuxième quart-temps, est historique à plusieurs égards.

D'abord, jamais une équipe n'avait pris l'avantage au score à la pause après avoir été mené d'au moins 24 points comme l'ont fait les Chiefs (28-24). Ensuite, avec 52 points inscrits, cette première période aura été la plus prolifique dans l'histoire des play-offs.

Cette remontée fantastique, les Chiefs la doivent surtout à deux joueurs: Patrick Mahomes et Travis Kelce. Le premier a trouvé à trois reprises le second, qui est devenu le premier joueur de l'histoire a réussir trois touchdown en un seul quart-temps dans un match de play-offs.

Quant à Mahomes, qui avait effectué un premier lancer décisif pour Damien Williams quelques minutes plus tôt, il est devenu le deuxième quarterback a réussir quatre passes de TD en un seul quart-temps, dans une rencontre à élimination directe depuis Doug Williams, lors du Super Bowl remporté par Washington en 1988.

Rodgers au rendez-vous

"On n'est pas du tout entré dans le match comme on le voulait. On s'est dit: +faisons quelque chose de spécial. Tout le monde nous voit dehors. Continuons à nous battre, action après action", a commente le MVP de la saison passée.

En seconde période, Kansas City a enfoncé le clou par Williams, auteur de deux autres touchdowns à la course, avant que Mahomes ne réussisse un cinquième lancer victorieux adressé à Blake Pell.

Son rival Deshaun Watson a été loin de démériter, avec deux passes pour les touchdowns de Kenny Stills et Darren Fells dans le premier quart-temps et un autre qu'il a réussi lui-même à la course pour ramener son équipe à dix longueurs (41-31) à la fin du troisième.

En soirée, Green Bay a débuté très fort face à Seattle, menant 21-3 à la mi-temps, grâce à un touchdown de Davante Adams à la réception d'une passe d'Aaron Rodgers et deux autres d'Aaron Jones à la course.

La seconde période a vu les Seahawks grignoter leur retard, avec deux touchdowns du running back Marshawn Lynch et un troisième de Tyler Lockett sur une passe de Russell Wilson. Mais un formidable lancer, long de 40 yards, du vétéran Rodgers pour un autre touchdown d'Adams, a permis aux Packers de conserver assez d'avance.

Auteur d'une saison régulière mitigée, le quarterback de 36 ans, qui rêve de remporter un deuxième Super Bowl après 2010, a été au rendez-vous, avec 243 gagnés à la passe, 16 complétées sur 27 lancées dont deux pour le touchdown et aucune interception.